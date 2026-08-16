قیمت امروز BlockChip

قیمت لحظه‌ ای BlockChip (BCP) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BCP به USD برابر با $ 0 برای هر BCP می‌ باشد.

توکن BlockChip در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 463,326 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B BCP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BCP در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00113425 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BCP طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -3.67% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 202.61 رسیده است.

اطلاعات بازار BlockChip (BCP)

ارزش بازار $ 463.33K$ 463.33K $ 463.33K حجم (24 ساعته) $ 202.61$ 202.61 $ 202.61 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 463.33K$ 463.33K $ 463.33K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی BlockChip برابر است با $ 463.33K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 202.61. عرضه در گردش BCP برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 463.33K است.