قیمت امروز Stoked

قیمت لحظه‌ ای Stoked (STK) در حال حاضر برابر با $ 0.04960123 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.15% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی STK به USD برابر با $ 0.04960123 برای هر STK می‌ باشد.

توکن Stoked در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 4,960,123 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00M STK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، STK در بازه‌ ای بین $ 0.04949699 (حداقل) و $ 0.050223 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.122067 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز STK طی یک ساعت گذشته به میزان -0.08% و در هفت روز اخیر به میزان -8.16% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.17K رسیده است.

اطلاعات بازار Stoked (STK)

ارزش بازار $ 4.96M$ 4.96M $ 4.96M حجم (24 ساعته) $ 1.17K$ 1.17K $ 1.17K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 4.96M$ 4.96M $ 4.96M سرمایه در گردش 100.00M 100.00M 100.00M عرضه کل 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

ارزش بازار فعلی Stoked برابر است با $ 4.96M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.17K. عرضه در گردش STK برابر است با 100.00M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 4.96M است.