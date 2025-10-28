RidottoRDT چیست

Ridotto is a cross-chain gambling and lottery protocol based on complete transparency, anonymity, security, and fairness. Our approach is to provide an open protocol driven by the community, where users can play, build, and even bankroll casino games, thus earning generous liquidity. Ridotto's overarching goal is to elevate the user to the role of "house," thereby offering a fully scalable alternative to centralized online gambling. Beyond our vibrant flagship casino, we will unleash retail ingenuity by giving users the decentralized infrastructure to experiment and evolve the gambling ecosystem

منبع Ridotto (RDT) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Ridotto (USD)

ارزش Ridotto (RDT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Ridotto (RDT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟

RDT به ارزهای محلی

توکنومیکس Ridotto (RDT)

درک، توکنومیکس Ridotto (RDT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده RDT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Ridotto (RDT) امروز Ridotto (RDT) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای RDT به واحد USD برابر است با 0.00630043 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی RDT نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00630043 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی RDT نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Ridotto چقدر است؟ ارزش بازار RDT برابر است با $ 1.98M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش RDT چقدر است؟ عرضه در گردش RDT برابر است با 314.76M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت RDT چقدر بوده است؟ RDT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.51 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت RDT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ RDT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00293954 USD رسید. حجم معاملات RDT چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای RDT برابر است با -- USD . آیا RDT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد RDT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت RDT مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Ridotto (RDT)