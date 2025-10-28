قیمت لحظه‌ ای Ridotto امروز برابر است با 0.00630043 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت RDT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت RDT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Ridotto امروز برابر است با 0.00630043 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت RDT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت RDT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت Ridotto (RDT)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 RDT به USD:

$0.00629621
$0.00629621
-0.50%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Ridotto (RDT)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:06:47 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Ridotto (RDT) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00322773
$ 0.00322773
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00649379
$ 0.00649379
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00322773
$ 0.00322773

$ 0.00649379
$ 0.00649379

$ 1.51
$ 1.51

$ 0.00293954
$ 0.00293954

+0.35%

-0.55%

+96.33%

+96.33%

قیمت لحظه‌ ای Ridotto (RDT) برابر است با $0.00630043. در 24 ساعت گذشته، RDT در بازه قیمتی حداقل $ 0.00322773 تا حداکثر $ 0.00649379 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته RDT برابر با $ 1.51 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00293954 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، RDT در یک ساعت گذشته +0.35%، در 24 ساعت گذشته -0.55% و در 7 روز گذشته +96.33% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Ridotto (RDT)

$ 1.98M
$ 1.98M

--
--

$ 3.15M
$ 3.15M

314.76M
314.76M

500,000,000.0
500,000,000.0

ارزش بازار فعلی Ridotto برابر است با $ 1.98M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش RDT برابر است با 314.76M، و عرضه کل آن 500000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.15M است.

تاریخچه قیمت Ridotto (RDT) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Ridotto به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Ridotto به USD به میزان $ +0.0041211685 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Ridotto به USD به میزان $ +0.0012961943 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Ridotto به USD به میزان $ +0.002088491404961684 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-0.55%
30 روز$ +0.0041211685+65.41%
60 روز$ +0.0012961943+20.57%
90 روز$ +0.002088491404961684+49.59%

RidottoRDT چیست

Ridotto is a cross-chain gambling and lottery protocol based on complete transparency, anonymity, security, and fairness. Our approach is to provide an open protocol driven by the community, where users can play, build, and even bankroll casino games, thus earning generous liquidity. Ridotto’s overarching goal is to elevate the user to the role of “house,” thereby offering a fully scalable alternative to centralized online gambling. Beyond our vibrant flagship casino, we will unleash retail ingenuity by giving users the decentralized infrastructure to experiment and evolve the gambling ecosystem

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Ridotto (RDT)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Ridotto (USD)

ارزش Ridotto (RDT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Ridotto (RDT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Ridotto را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Ridotto را بررسی کنید!

RDT به ارزهای محلی

توکنومیکس Ridotto (RDT)

درک، توکنومیکس Ridotto (RDT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده RDT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Ridotto (RDT)

امروز Ridotto (RDT) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای RDT به واحد USD برابر است با 0.00630043 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی RDT نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی RDT نسبت به USD برابر است با $ 0.00630043. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Ridotto چقدر است؟
ارزش بازار RDT برابر است با $ 1.98M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش RDT چقدر است؟
عرضه در گردش RDT برابر است با 314.76M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت RDT چقدر بوده است؟
RDT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.51 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت RDT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
RDT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00293954 USD رسید.
حجم معاملات RDT چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای RDT برابر است با -- USD.
آیا RDT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد RDT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت RDT مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:06:47 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Ridotto (RDT)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

