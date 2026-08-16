قیمت امروز MasterBOT

قیمت لحظه‌ ای MasterBOT ($BOT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.28% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی $BOT به USD برابر با $ 0 برای هر $BOT می‌ باشد.

توکن MasterBOT در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 169,852 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.82M $BOT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، $BOT در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.03955195 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز $BOT طی یک ساعت گذشته به میزان +0.21% و در هفت روز اخیر به میزان -9.15% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 199.87 رسیده است.

اطلاعات بازار MasterBOT ($BOT)

ارزش بازار $ 169.85K$ 169.85K $ 169.85K حجم (24 ساعته) $ 199.87$ 199.87 $ 199.87 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 169.85K$ 169.85K $ 169.85K سرمایه در گردش 999.82M 999.82M 999.82M عرضه کل 999,821,300.789225 999,821,300.789225 999,821,300.789225

ارزش بازار فعلی MasterBOT برابر است با $ 169.85K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 199.87. عرضه در گردش $BOT برابر است با 999.82M، و عرضه کل آن 999821300.789225 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 169.85K است.