قیمت لحظه‌ ای ROLLHUB امروز برابر است با 0.00020668 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت RHUB به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت RHUB را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای ROLLHUB امروز برابر است با 0.00020668 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت RHUB به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت RHUB را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره RHUB

اطلاعات قیمت RHUB

وایت‌ پیپر RHUB

وب‌سایت رسمی RHUB

توکنومیکس RHUB

پیش‌بینی قیمت RHUB

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو ROLLHUB

قیمت ROLLHUB (RHUB)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 RHUB به USD:

$0.00020668
$0.00020668$0.00020668
0.00%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای ROLLHUB (RHUB)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:13:09 (UTC+8)

اطلاعات قیمت ROLLHUB (RHUB) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00053684
$ 0.00053684$ 0.00053684

$ 0.00012999
$ 0.00012999$ 0.00012999

--

--

0.00%

0.00%

قیمت لحظه‌ ای ROLLHUB (RHUB) برابر است با $0.00020668. در 24 ساعت گذشته، RHUB در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته RHUB برابر با $ 0.00053684 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00012999 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، RHUB در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -- و در 7 روز گذشته 0.00% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار ROLLHUB (RHUB)

$ 206.68K
$ 206.68K$ 206.68K

--
----

$ 206.68K
$ 206.68K$ 206.68K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,998,960.067986
999,998,960.067986 999,998,960.067986

ارزش بازار فعلی ROLLHUB برابر است با $ 206.68K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش RHUB برابر است با 1000.00M، و عرضه کل آن 999998960.067986 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 206.68K است.

تاریخچه قیمت ROLLHUB (RHUB) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت ROLLHUB به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت ROLLHUB به USD به میزان $ -0.0000297018 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت ROLLHUB به USD به میزان $ -0.0000896381 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت ROLLHUB به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0--
30 روز$ -0.0000297018-14.37%
60 روز$ -0.0000896381-43.37%
90 روز$ 0--

ROLLHUBRHUB چیست

Rollhub is an innovative online crypto casino platform designed to combine the excitement of gaming with the benefits of blockchain technology. Since its launch in 2018, Rollhub has offered players a wide range of casino games, including in-house developed titles and popular partner games. The platform supports multiple cryptocurrencies, enabling fast, secure, and transparent transactions. Rollhub’s unique Wager-to-Mine system allows players to earn RHUB tokens simply by playing, while a deflationary mechanism burns tokens from lost bets to increase their value over time. With a strong focus on fairness, community involvement, and continuous improvements, Rollhub aims to create a fun and rewarding gaming experience for crypto enthusiasts worldwide.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت ROLLHUB (USD)

ارزش ROLLHUB (RHUB) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از ROLLHUB (RHUB) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت ROLLHUB را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت ROLLHUB را بررسی کنید!

RHUB به ارزهای محلی

توکنومیکس ROLLHUB (RHUB)

درک، توکنومیکس ROLLHUB (RHUB) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده RHUB بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره ROLLHUB (RHUB)

امروز ROLLHUB (RHUB) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای RHUB به واحد USD برابر است با 0.00020668 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی RHUB نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی RHUB نسبت به USD برابر است با $ 0.00020668. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار ROLLHUB چقدر است؟
ارزش بازار RHUB برابر است با $ 206.68K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش RHUB چقدر است؟
عرضه در گردش RHUB برابر است با 1000.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت RHUB چقدر بوده است؟
RHUB به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00053684 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت RHUB در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
RHUB به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00012999 USD رسید.
حجم معاملات RHUB چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای RHUB برابر است با -- USD.
آیا RHUB در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد RHUB در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت RHUB مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:13:09 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به ROLLHUB (RHUB)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,822.49
$113,822.49$113,822.49

-0.99%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,079.88
$4,079.88$4,079.88

-2.23%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05255
$0.05255$0.05255

-5.67%

لوگو Solana

Solana

SOL

$199.35
$199.35$199.35

-0.37%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.3807
$4.3807$4.3807

-15.52%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,079.88
$4,079.88$4,079.88

-2.23%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,822.49
$113,822.49$113,822.49

-0.99%

لوگو Solana

Solana

SOL

$199.35
$199.35$199.35

-0.37%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6229
$2.6229$2.6229

-1.44%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,126.19
$1,126.19$1,126.19

-1.52%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ant Token

Ant Token

ANTY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001726
$0.0000000000000001726$0.0000000000000001726

+1,483.48%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1634
$0.1634$0.1634

+226.80%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04460
$0.04460$0.04460

+123.00%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000215
$0.0000000000215$0.0000000000215

+110.78%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01842
$0.01842$0.01842

+84.20%