قیمت امروز BETTER

قیمت لحظه‌ ای BETTER (BETTER) در حال حاضر برابر با $ 0.00200391 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BETTER به USD برابر با $ 0.00200391 برای هر BETTER می‌ باشد.

توکن BETTER در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,320,578 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 121.11M BETTER می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BETTER در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00738334 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BETTER طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -7.15% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 969.80 رسیده است.

اطلاعات بازار BETTER (BETTER)

ارزش بازار $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M حجم (24 ساعته) $ 969.80$ 969.80 $ 969.80 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.42M$ 1.42M $ 1.42M سرمایه در گردش 121.11M 121.11M 121.11M عرضه کل 709,001,939.9999999 709,001,939.9999999 709,001,939.9999999

ارزش بازار فعلی BETTER برابر است با $ 1.32M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 969.80. عرضه در گردش BETTER برابر است با 121.11M، و عرضه کل آن 709001939.9999999 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.42M است.