قیمت لحظه‌ ای Bag on Bonk امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت BAG به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت BAG را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره BAG

اطلاعات قیمت BAG

وب‌سایت رسمی BAG

توکنومیکس BAG

پیش‌بینی قیمت BAG

قیمت Bag on Bonk (BAG)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 BAG به USD:

$0.00024647
$0.00024647
+2.10%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Bag on Bonk (BAG)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:27:28 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Bag on Bonk (BAG) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.0010115
$ 0.0010115

$ 0
$ 0

+0.13%

+2.12%

+9.86%

+9.86%

قیمت لحظه‌ ای Bag on Bonk (BAG) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، BAG در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته BAG برابر با $ 0.0010115 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، BAG در یک ساعت گذشته +0.13%، در 24 ساعت گذشته +2.12% و در 7 روز گذشته +9.86% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Bag on Bonk (BAG)

$ 247.58K
$ 247.58K

--
--

$ 247.58K
$ 247.58K

999.81M
999.81M

999,811,756.278551
999,811,756.278551

ارزش بازار فعلی Bag on Bonk برابر است با $ 247.58K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BAG برابر است با 999.81M، و عرضه کل آن 999811756.278551 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 247.58K است.

تاریخچه قیمت Bag on Bonk (BAG) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Bag on Bonk به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Bag on Bonk به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Bag on Bonk به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Bag on Bonk به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0+2.12%
30 روز$ 0-11.34%
60 روز$ 0-70.73%
90 روز$ 0--

Bag on BonkBAG چیست

What Is BAG Token?

BAG Token is a memecoin launched on Solana on July 5, 2025. The project is built around the backpack as a cultural symbol on Bonk, representing the idea of carrying value, memes, and identity across Web3.

BAG Token has been a recognisable symbol within the Bonk ecosystem even prior to its official launch, serving as a cultural marker for Solana’s meme-fi community. In July 2025, the project underwent a community takeover, placing future development and direction under the control of its holder base.

While its foundation is meme culture, BAG Token is also expanding into practical applications through gaming-focused decentralized applications (DApps) and staking. Its identity as the “backpack of the blockchain” reflects its dual role as both a cultural emblem and a functional Solana token.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Bag on Bonk (BAG)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Bag on Bonk (USD)

ارزش Bag on Bonk (BAG) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Bag on Bonk (BAG) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Bag on Bonk را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Bag on Bonk را بررسی کنید!

BAG به ارزهای محلی

توکنومیکس Bag on Bonk (BAG)

درک، توکنومیکس Bag on Bonk (BAG) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BAG بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Bag on Bonk (BAG)

امروز Bag on Bonk (BAG) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای BAG به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی BAG نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی BAG نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Bag on Bonk چقدر است؟
ارزش بازار BAG برابر است با $ 247.58K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش BAG چقدر است؟
عرضه در گردش BAG برابر است با 999.81M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت BAG چقدر بوده است؟
BAG به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.0010115 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت BAG در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
BAG به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات BAG چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BAG برابر است با -- USD.
آیا BAG در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد BAG در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BAG مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:27:28 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Bag on Bonk (BAG)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

$113,914.48

$4,102.00

$0.05518

$201.27

$4.0860

$4,102.00

$113,914.48

$201.27

$2.6297

$1,139.58

