Bag on BonkBAG چیست

What Is BAG Token? BAG Token is a memecoin launched on Solana on July 5, 2025. The project is built around the backpack as a cultural symbol on Bonk, representing the idea of carrying value, memes, and identity across Web3. BAG Token has been a recognisable symbol within the Bonk ecosystem even prior to its official launch, serving as a cultural marker for Solana’s meme-fi community. In July 2025, the project underwent a community takeover, placing future development and direction under the control of its holder base. While its foundation is meme culture, BAG Token is also expanding into practical applications through gaming-focused decentralized applications (DApps) and staking. Its identity as the “backpack of the blockchain” reflects its dual role as both a cultural emblem and a functional Solana token. What Is BAG Token? BAG Token is a memecoin launched on Solana on July 5, 2025. The project is built around the backpack as a cultural symbol on Bonk, representing the idea of carrying value, memes, and identity across Web3. BAG Token has been a recognisable symbol within the Bonk ecosystem even prior to its official launch, serving as a cultural marker for Solana’s meme-fi community. In July 2025, the project underwent a community takeover, placing future development and direction under the control of its holder base. While its foundation is meme culture, BAG Token is also expanding into practical applications through gaming-focused decentralized applications (DApps) and staking. Its identity as the “backpack of the blockchain” reflects its dual role as both a cultural emblem and a functional Solana token.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Bag on Bonk (BAG) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Bag on Bonk (USD)

ارزش Bag on Bonk (BAG) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Bag on Bonk (BAG) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Bag on Bonk را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Bag on Bonk را بررسی کنید!

BAG به ارزهای محلی

توکنومیکس Bag on Bonk (BAG)

درک، توکنومیکس Bag on Bonk (BAG) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BAG بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Bag on Bonk (BAG) امروز Bag on Bonk (BAG) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای BAG به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی BAG نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی BAG نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Bag on Bonk چقدر است؟ ارزش بازار BAG برابر است با $ 247.58K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش BAG چقدر است؟ عرضه در گردش BAG برابر است با 999.81M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت BAG چقدر بوده است؟ BAG به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.0010115 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت BAG در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ BAG به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات BAG چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BAG برابر است با -- USD . آیا BAG در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد BAG در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BAG مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Bag on Bonk (BAG)