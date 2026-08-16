قیمت امروز LUMI Credits

قیمت لحظه‌ ای LUMI Credits (LUMI) در حال حاضر برابر با $ 0.0408616 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LUMI به USD برابر با $ 0.0408616 برای هر LUMI می‌ باشد.

توکن LUMI Credits در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 5,230,285 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 128.00M LUMI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LUMI در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.898052 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00134419 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LUMI طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +1.94% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 518.76 رسیده است.

اطلاعات بازار LUMI Credits (LUMI)

ارزش بازار $ 5.23M$ 5.23M $ 5.23M حجم (24 ساعته) $ 518.76$ 518.76 $ 518.76 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 5.23M$ 5.23M $ 5.23M سرمایه در گردش 128.00M 128.00M 128.00M عرضه کل 128,000,000.0 128,000,000.0 128,000,000.0

ارزش بازار فعلی LUMI Credits برابر است با $ 5.23M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 518.76. عرضه در گردش LUMI برابر است با 128.00M، و عرضه کل آن 128000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 5.23M است.