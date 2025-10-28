BCGame CoinBC چیست

$BC is the native token of the BC.GAME platform, serving as both a governance and utility token to enhance user experience through diverse incentives and practical applications within BC.GAME's gaming ecosystem. Built on the SOL blockchain, $BC ensures fast and secure transactions, with a total supply capped at 10 billion tokens to maintain value and utility. To further strengthen its economic structure, BC.GAME employs a weekly buyback and burn mechanism. A portion of the platform's revenue or reserves is allocated to buy $BC tokens from exchanges or liquidity pools, guided by market conditions, token performance, or strategic objectives. These tokens are then permanently removed from circulation through an automated or manual burn process, executed via smart contracts. This approach reduces supply, fosters scarcity, and enhances the long-term value of the token.

پیش‌ بینی قیمت BCGame Coin (USD)

ارزش BCGame Coin (BC) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از BCGame Coin (BC) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت BCGame Coin را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت BCGame Coin را بررسی کنید!

BC به ارزهای محلی

توکنومیکس BCGame Coin (BC)

درک، توکنومیکس BCGame Coin (BC) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BC بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره BCGame Coin (BC) امروز BCGame Coin (BC) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای BC به واحد USD برابر است با 0.00929676 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی BC نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00929676 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی BC نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار BCGame Coin چقدر است؟ ارزش بازار BC برابر است با $ 93.04M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش BC چقدر است؟ عرضه در گردش BC برابر است با 9.99B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت BC چقدر بوده است؟ BC به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.01100698 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت BC در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ BC به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00291432 USD رسید. حجم معاملات BC چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BC برابر است با -- USD . آیا BC در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد BC در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BC مراجعه کنید.

