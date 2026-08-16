قیمت امروز WINR Protocol

قیمت لحظه‌ ای WINR Protocol (WINR) در حال حاضر برابر با $ 0.00443407 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.77% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WINR به USD برابر با $ 0.00443407 برای هر WINR می‌ باشد.

توکن WINR Protocol در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 3,934,163 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 887.27M WINR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WINR در بازه‌ ای بین $ 0.00437395 (حداقل) و $ 0.00448126 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.147289 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WINR طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -2.14% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 6.45K رسیده است.

اطلاعات بازار WINR Protocol (WINR)

ارزش بازار $ 3.93M$ 3.93M $ 3.93M حجم (24 ساعته) $ 6.45K$ 6.45K $ 6.45K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 3.93M$ 3.93M $ 3.93M سرمایه در گردش 887.27M 887.27M 887.27M عرضه کل 887,273,056.559006 887,273,056.559006 887,273,056.559006

ارزش بازار فعلی WINR Protocol برابر است با $ 3.93M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 6.45K. عرضه در گردش WINR برابر است با 887.27M، و عرضه کل آن 887273056.559006 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.93M است.