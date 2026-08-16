قیمت امروز Solama

قیمت لحظه‌ ای Solama (SOLAMA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.80% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SOLAMA به USD برابر با $ 0 برای هر SOLAMA می‌ باشد.

توکن Solama در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 356,126 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 675.24M SOLAMA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SOLAMA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.15101 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SOLAMA طی یک ساعت گذشته به میزان +0.50% و در هفت روز اخیر به میزان -13.34% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 29.87K رسیده است.

اطلاعات بازار Solama (SOLAMA)

ارزش بازار $ 356.13K$ 356.13K $ 356.13K حجم (24 ساعته) $ 29.87K$ 29.87K $ 29.87K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 356.13K$ 356.13K $ 356.13K سرمایه در گردش 675.24M 675.24M 675.24M عرضه کل 675,241,697.246726 675,241,697.246726 675,241,697.246726

ارزش بازار فعلی Solama برابر است با $ 356.13K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 29.87K. عرضه در گردش SOLAMA برابر است با 675.24M، و عرضه کل آن 675241697.246726 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 356.13K است.