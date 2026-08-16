قیمت امروز Blockchain Bets

قیمت لحظه‌ ای Blockchain Bets (BCB) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.17% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BCB به USD برابر با $ 0 برای هر BCB می‌ باشد.

توکن Blockchain Bets در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 113,973 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 877.67M BCB می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BCB در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.059296 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BCB طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -0.35% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 446.65 رسیده است.

اطلاعات بازار Blockchain Bets (BCB)

ارزش بازار $ 113.97K$ 113.97K $ 113.97K حجم (24 ساعته) $ 446.65$ 446.65 $ 446.65 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 113.97K$ 113.97K $ 113.97K سرمایه در گردش 877.67M 877.67M 877.67M عرضه کل 877,672,966.0 877,672,966.0 877,672,966.0

ارزش بازار فعلی Blockchain Bets برابر است با $ 113.97K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 446.65. عرضه در گردش BCB برابر است با 877.67M، و عرضه کل آن 877672966.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 113.97K است.