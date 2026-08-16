قیمت امروز Polyfactual

قیمت لحظه‌ ای Polyfactual (POLYFACTS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 18.71% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی POLYFACTS به USD برابر با $ 0 برای هر POLYFACTS می‌ باشد.

توکن Polyfactual در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 115,200 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.96M POLYFACTS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، POLYFACTS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01564973 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز POLYFACTS طی یک ساعت گذشته به میزان +1.36% و در هفت روز اخیر به میزان -18.92% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.27K رسیده است.

اطلاعات بازار Polyfactual (POLYFACTS)

ارزش بازار $ 115.20K$ 115.20K $ 115.20K حجم (24 ساعته) $ 3.27K$ 3.27K $ 3.27K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 115.20K$ 115.20K $ 115.20K سرمایه در گردش 999.96M 999.96M 999.96M عرضه کل 999,962,822.439489 999,962,822.439489 999,962,822.439489

ارزش بازار فعلی Polyfactual برابر است با $ 115.20K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.27K. عرضه در گردش POLYFACTS برابر است با 999.96M، و عرضه کل آن 999962822.439489 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 115.20K است.