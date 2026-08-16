قیمت امروز Hyperbet by Virtuals

قیمت لحظه‌ ای Hyperbet by Virtuals (HBET) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HBET به USD برابر با $ 0 برای هر HBET می‌ باشد.

توکن Hyperbet by Virtuals در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 53,166 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 507.79M HBET می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HBET در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HBET طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +1.27% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.99 رسیده است.

اطلاعات بازار Hyperbet by Virtuals (HBET)

ارزش بازار $ 53.17K$ 53.17K $ 53.17K حجم (24 ساعته) $ 1.99$ 1.99 $ 1.99 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 104.70K$ 104.70K $ 104.70K سرمایه در گردش 507.79M 507.79M 507.79M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Hyperbet by Virtuals برابر است با $ 53.17K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.99. عرضه در گردش HBET برابر است با 507.79M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 104.70K است.