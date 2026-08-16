قیمت امروز HYPERSTITIONS

قیمت لحظه‌ ای HYPERSTITIONS (HST) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HST به USD برابر با $ 0 برای هر HST می‌ باشد.

توکن HYPERSTITIONS در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 64,622 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 429.93M HST می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HST در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.007013 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HST طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 122.73 رسیده است.

اطلاعات بازار HYPERSTITIONS (HST)

ارزش بازار $ 64.62K$ 64.62K $ 64.62K حجم (24 ساعته) $ 122.73$ 122.73 $ 122.73 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 150.31K$ 150.31K $ 150.31K سرمایه در گردش 429.93M 429.93M 429.93M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی HYPERSTITIONS برابر است با $ 64.62K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 122.73. عرضه در گردش HST برابر است با 429.93M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 150.31K است.