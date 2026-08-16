قیمت امروز HILO

قیمت لحظه‌ ای HILO (HILO) در حال حاضر برابر با $ 0.0046496 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.52% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HILO به USD برابر با $ 0.0046496 برای هر HILO می‌ باشد.

توکن HILO در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 559,686 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 120.37M HILO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HILO در بازه‌ ای بین $ 0.0045825 (حداقل) و $ 0.00470339 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.064327 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00373684 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HILO طی یک ساعت گذشته به میزان -0.08% و در هفت روز اخیر به میزان -2.93% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 601.04 رسیده است.

اطلاعات بازار HILO (HILO)

ارزش بازار $ 559.69K$ 559.69K $ 559.69K حجم (24 ساعته) $ 601.04$ 601.04 $ 601.04 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 559.69K$ 559.69K $ 559.69K سرمایه در گردش 120.37M 120.37M 120.37M عرضه کل 120,373,012.48481348 120,373,012.48481348 120,373,012.48481348

ارزش بازار فعلی HILO برابر است با $ 559.69K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 601.04. عرضه در گردش HILO برابر است با 120.37M، و عرضه کل آن 120373012.48481348 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 559.69K است.