قیمت امروز Overtime

قیمت لحظه‌ ای Overtime (OVER) در حال حاضر برابر با $ 0,192284 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2,38% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی OVER به USD برابر با $ 0,192284 برای هر OVER می‌ باشد.

توکن Overtime در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 10 610 577 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 55,18M OVER می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، OVER در بازه‌ ای بین $ 0,186846 (حداقل) و $ 0,192278 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0,369086 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0,095069 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز OVER طی یک ساعت گذشته به میزان +0,01% و در هفت روز اخیر به میزان +9,38% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 20,66K رسیده است.

اطلاعات بازار Overtime (OVER)

ارزش بازار $ 10,61M$ 10,61M $ 10,61M حجم (24 ساعته) $ 20,66K$ 20,66K $ 20,66K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 13,35M$ 13,35M $ 13,35M سرمایه در گردش 55,18M 55,18M 55,18M عرضه کل 55 183 062,132361285 55 183 062,132361285 55 183 062,132361285

ارزش بازار فعلی Overtime برابر است با $ 10,61M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 20,66K. عرضه در گردش OVER برابر است با 55,18M، و عرضه کل آن 55183062.132361285 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 13,35M است.