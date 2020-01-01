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برترین توکن‌ های خیریه بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش خیریه را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.1779
-0.22%
-0.73%
-9.84%
$ 6.46B
$ 7.25M
2
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP
TRUMP
$ 1.411
-0.07%
-1.26%
-6.45%
$ 334.04M
$ 404.84K
3
Araracoin
Araracoin
ARARA
$ 0.00044231
+0.02%
0.00%
-0.05%
$ 16.04M
$ 14.94K
4
Ski Mask Dog
Ski Mask Dog
SKI
$ 0.00464587
0.00%
+0.39%
+33.89%
$ 4.65M
$ 3.02K
5
GIVEBACK
GIVEBACK
GBACK
$ 0.0033363
+0.10%
+0.78%
+89.15%
$ 3.34M
$ 73.64K
6
Forest Protocol
Forest Protocol
FOREST
$ 0.01964
+3.36%
+1.44%
+1.13%
$ 2.20M
$ 2.42M
7
Rebel Cars
Rebel Cars
RC
$ 0.007015
-0.60%
+0.46%
+86.07%
$ 1.45M
$ 99.74K
8
Giant Token
Giant Token
GTAN
$ 3.87E-9
+0.31%
+4.70%
+0.89%
$ 1.43M
--
9
San Chan
San Chan
SAN
$ 0.0013297
-5.49%
-0.11%
-11.89%
$ 1.32M
$ 8.64K
10
My Lovely Planet
My Lovely Planet
MLC
$ 0.01175
-0.17%
-2.57%
+5.00%
$ 1.24M
$ 558.16K
11
KindSoul
KindSoul
KNS
$ 0.00067108
+0.99%
+0.02%
-6.96%
$ 643.87K
$ 477.32
12
AEROBUD
AEROBUD
AEROBUD
$ 0.0005826
-0.29%
-0.08%
-10.77%
$ 582.60K
$ 5.15K
13
boob
boob
BOOB
$ 0.00050173
-0.13%
+0.04%
-21.89%
$ 501.71K
$ 32.22K
14
Leslie
Leslie
LESLIE
$ 3.323E-5
-0.06%
+0.20%
-2.72%
$ 331.65K
--
15
Veterans for the Cause
Veterans for the Cause
VETS
$ 0.00321981
0.00%
--
-2.78%
$ 321.98K
$ 1.21
16
Feed The World
Feed The World
FW
$ 9.82E-5
0.00%
-0.60%
-2.01%
$ 147.30K
--
17
KIATOKEN
KIATOKEN
KIA
$ 0.00013388
-0.53%
+0.01%
-1.21%
$ 133.88K
$ 11.74K
18
Gently Used Lada
Gently Used Lada
LADA
$ 3.999E-5
+2.07%
+7.40%
-23.80%
$ 39.93K
--
19
TheSpaceShibaInu
TheSpaceShibaInu
ASTROID
$ 2.611E-5
-0.19%
+1.40%
-18.66%
$ 26.08K
--
20
Annika
Annika
ANI
$ 2.685E-5
0.00%
+1.50%
-4.07%
$ 22.85K
--
21
KindnessCoin
KindnessCoin
KIND
$ 2.253E-5
0.00%
-3.40%
-12.50%
$ 22.52K
--
22
Minecraft Grandma Fund
Minecraft Grandma Fund
GRANDMA
$ 2.235E-5
-0.04%
+2.10%
+12.03%
$ 22.35K
--
23
FinnDuck
FinnDuck
FDUCK
$ 1.632E-5
0.00%
-0.70%
-4.28%
$ 14.16K
--
24
Africa Kids Token
Africa Kids Token
AKIDS
$ 1.282E-5
0.00%
+2.40%
+2.31%
$ 12.77K
--
25
Newton On Base
Newton On Base
NEWB
$ 1.074E-5
0.00%
-2.00%
-2.01%
$ 10.74K
--
26
ASTEROID SHIBA
ASTEROID SHIBA
ASTEROID
$ 0.00005854
-0.74%
-4.42%
+7.94%
--
$ 1.83B
27
Trusta.AI
Trusta.AI
TA
$ 0.05788
-0.22%
-4.41%
-8.90%
--
$ 998.07K
28
Echo
Echo
ECHO
$ 0.003348
-0.03%
+0.72%
+0.72%
--
$ 16.53M
29
KASPY
KASPY
KASPY
$ 0.000001277
-0.23%
+0.08%
-6.45%
--
$ 4.57B

سوالات متداول

توکن‌ های خیریه چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های خیریه به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 29 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $6.83B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن خیریه چیست؟
در میان توکن‌ های دسته خیریه که در MEXC رصد می‌شوند، توکن LADA با ثبت تغییر قیمتی 7.40% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن خیریه در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 29 توکن از دسته خیریه را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص خیریه می‌توان به ADA, TRUMP, ARARA اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته خیریه چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های خیریه در حال حاضر حدود $6.83B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش خیریه، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.