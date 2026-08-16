قیمت امروز boob

قیمت لحظه‌ ای boob (BOOB) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.97% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BOOB به USD برابر با $ 0 برای هر BOOB می‌ باشد.

توکن boob در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 508,744 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.97M BOOB می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BOOB در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00783346 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BOOB طی یک ساعت گذشته به میزان +0.43% و در هفت روز اخیر به میزان -36.11% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 25.38K رسیده است.

اطلاعات بازار boob (BOOB)

ارزش بازار $ 508.74K$ 508.74K $ 508.74K حجم (24 ساعته) $ 25.38K$ 25.38K $ 25.38K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 508.74K$ 508.74K $ 508.74K سرمایه در گردش 999.97M 999.97M 999.97M عرضه کل 999,973,868.115927 999,973,868.115927 999,973,868.115927

ارزش بازار فعلی boob برابر است با $ 508.74K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 25.38K. عرضه در گردش BOOB برابر است با 999.97M، و عرضه کل آن 999973868.115927 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 508.74K است.