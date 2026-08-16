قیمت امروز KindnessCoin

قیمت لحظه‌ ای KindnessCoin (KIND) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.57% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی KIND به USD برابر با $ 0 برای هر KIND می‌ باشد.

توکن KindnessCoin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 22,457 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.74M KIND می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، KIND در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.04002559 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز KIND طی یک ساعت گذشته به میزان -0.02% و در هفت روز اخیر به میزان -14.87% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار KindnessCoin (KIND)

ارزش بازار $ 22.46K$ 22.46K $ 22.46K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 22.46K$ 22.46K $ 22.46K سرمایه در گردش 999.74M 999.74M 999.74M عرضه کل 999,741,844.06813 999,741,844.06813 999,741,844.06813

ارزش بازار فعلی KindnessCoin برابر است با $ 22.46K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش KIND برابر است با 999.74M، و عرضه کل آن 999741844.06813 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 22.46K است.