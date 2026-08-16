قیمت امروز GIVEBACK

قیمت لحظه‌ ای GIVEBACK (GBACK) در حال حاضر برابر با $ 0.00310764 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 69.50% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GBACK به USD برابر با $ 0.00310764 برای هر GBACK می‌ باشد.

توکن GIVEBACK در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 3,107,367 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.90M GBACK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GBACK در بازه‌ ای بین $ 0.00178616 (حداقل) و $ 0.00416276 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.02798668 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GBACK طی یک ساعت گذشته به میزان -4.23% و در هفت روز اخیر به میزان +90.90% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 71.60K رسیده است.

اطلاعات بازار GIVEBACK (GBACK)

ارزش بازار $ 3.11M$ 3.11M $ 3.11M حجم (24 ساعته) $ 71.60K$ 71.60K $ 71.60K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 3.11M$ 3.11M $ 3.11M سرمایه در گردش 999.90M 999.90M 999.90M عرضه کل 999,899,525.068269 999,899,525.068269 999,899,525.068269

ارزش بازار فعلی GIVEBACK برابر است با $ 3.11M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 71.60K. عرضه در گردش GBACK برابر است با 999.90M، و عرضه کل آن 999899525.068269 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.11M است.