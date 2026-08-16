قیمت امروز TheSpaceShibaInu

قیمت لحظه‌ ای TheSpaceShibaInu (ASTROID) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 23.33% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ASTROID به USD برابر با $ 0 برای هر ASTROID می‌ باشد.

توکن TheSpaceShibaInu در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 29,312 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 998.82M ASTROID می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ASTROID در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ASTROID طی یک ساعت گذشته به میزان -0.25% و در هفت روز اخیر به میزان -11.03% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار TheSpaceShibaInu (ASTROID)

ارزش بازار $ 29.31K$ 29.31K $ 29.31K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 29.31K$ 29.31K $ 29.31K سرمایه در گردش 998.82M 998.82M 998.82M عرضه کل 998,824,153.151338 998,824,153.151338 998,824,153.151338

ارزش بازار فعلی TheSpaceShibaInu برابر است با $ 29.31K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ASTROID برابر است با 998.82M، و عرضه کل آن 998824153.151338 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 29.31K است.