قیمت امروز KindSoul

قیمت لحظه‌ ای KindSoul (KNS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.12% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی KNS به USD برابر با $ 0 برای هر KNS می‌ باشد.

توکن KindSoul در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 641,838 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 932.13M KNS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، KNS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00251369 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز KNS طی یک ساعت گذشته به میزان -0.02% و در هفت روز اخیر به میزان -11.27% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 303.29 رسیده است.

اطلاعات بازار KindSoul (KNS)

ارزش بازار $ 641.84K$ 641.84K $ 641.84K حجم (24 ساعته) $ 303.29$ 303.29 $ 303.29 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 665.61K$ 665.61K $ 665.61K سرمایه در گردش 932.13M 932.13M 932.13M عرضه کل 994,967,525.812192 994,967,525.812192 994,967,525.812192

ارزش بازار فعلی KindSoul برابر است با $ 641.84K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 303.29. عرضه در گردش KNS برابر است با 932.13M، و عرضه کل آن 994967525.812192 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 665.61K است.