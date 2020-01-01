این شاخص توکن‌هایی را دنبال می‌کند که از طریق عرضه‌های اولیه صرافی (IEO) در سکوی راه‌اندازی لانچ‌ پد Binance عرضه شده‌اند. این پروژه‌ها پیش از برگزاری فروش عمومی توکن برای کاربران صرافی، فرآیندهای ارزیابی و بررسی دقیق و سخت‌گیرانه را پشت سر گذاشته‌اند. رصد این دسته از دارایی‌ها می‌تواند به‌عنوان معیاری برای سنجش بازده سرمایه‌گذاری بلندمدت (ROI) و همچنین ارزیابی پایداری بنیادی پروژه‌های شاخص IEO مورد استفاده قرار گیرد.

برای مشارکت در عرضه توکن در بستر لانچ پد Binance کاربران باید مقدار مشخصی از BNB را در حساب خود نگهداری و متعهد کنند. این سازوکار به‌گونه‌ای طراحی شده که از یک‌سو تقاضای نگهداری برای BNB را به‌طور معناداری تقویت می‌کند و از سوی دیگر، منابع مالی لازم برای پروژه‌های جدید عرضه‌شده در لانچ پد را تأمین می‌سازد.

هرچند فهرست‌شدن در لانچ پد Binance می‌تواند در مراحل ابتدایی، سطحی قابل‌توجه از دیده‌شدن و توجه بازار را برای یک توکن فراهم کند، اما موفقیت بلندمدت آن در بازار به‌طور کامل به توانایی تیم پروژه در تحقق وعده‌های فناورانه و توسعه مستمر پایگاه کاربران وابسته است.

تریدرها توکن‌های Binance Launchpad را دنبال می‌کنند زیرا پروژه‌هایی که توسط Binance Launchpad بررسی و تأیید می‌شوند، معمولاً دارای پشتوانه بنیادی قوی، نقدشوندگی اولیه بالا در بازار، و دیده‌شدن گسترده توسط کاربران خرد هنگام لیست شدن جفت‌ارز معاملاتی هستند.

در جریان عرضه اولیه در صرافی (IEO) در بستر لانچ پد ،Binance صرافی بایننس به‌عنوان نهاد واسط مرکزی ایفای نقش می‌کند و پیش از عرضه، فرآیند ارزیابی و بررسی دقیق پروژه را اجرا می‌نماید. پس از تأیید، کاربران واجد شرایط صرافی می‌توانند با استفاده از BNB در خرید توکن‌های جدید مشارکت کنند.

بخش Binance Launchpad عملکرد بازار ارزهای دیجیتالی را دنبال می‌کند که عرضه اولیه صرافی (IEO) خود را به‌صورت انحصاری در پلتفرم Binance انجام داده‌اند و سپس به دارایی‌های دیجیتال قابل معامله عمومی تبدیل شده‌اند.

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دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش لانچ‌پد بایننس، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.