این شاخص توکنهایی را دنبال میکند که از طریق عرضههای اولیه صرافی (IEO) در سکوی راهاندازی لانچ پد Binance عرضه شدهاند. این پروژهها پیش از برگزاری فروش عمومی توکن برای کاربران صرافی، فرآیندهای ارزیابی و بررسی دقیق و سختگیرانه را پشت سر گذاشتهاند. رصد این دسته از داراییها میتواند بهعنوان معیاری برای سنجش بازده سرمایهگذاری بلندمدت (ROI) و همچنین ارزیابی پایداری بنیادی پروژههای شاخص IEO مورد استفاده قرار گیرد.
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