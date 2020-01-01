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برترین توکن‌های لانچ‌ پد Binance بر اساس ارزش بازار

این شاخص توکن‌هایی را دنبال می‌کند که از طریق عرضه‌های اولیه صرافی (IEO) در سکوی راه‌اندازی لانچ‌ پد Binance عرضه شده‌اند. این پروژه‌ها پیش از برگزاری فروش عمومی توکن برای کاربران صرافی، فرآیندهای ارزیابی و بررسی دقیق و سخت‌گیرانه را پشت سر گذاشته‌اند. رصد این دسته از دارایی‌ها می‌تواند به‌عنوان معیاری برای سنجش بازده سرمایه‌گذاری بلندمدت (ROI) و همچنین ارزیابی پایداری بنیادی پروژه‌های شاخص IEO مورد استفاده قرار گیرد.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Injective
Injective
INJ
$ 4.178
+0.05%
-0.74%
-4.63%
$ 418.38M
$ 215.38K
2
FET
FET
FET
$ 0.128
-0.08%
-4.26%
-6.64%
$ 289.14M
$ 3.55M
3
BitTorrent
BitTorrent
BTT
$ 0.000000258
0.00%
-0.35%
-2.46%
$ 254.36M
$ 219.98B
4
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.8729
+0.02%
-1.62%
-3.63%
$ 151.33M
$ 64.58K
5
SafePal
SafePal
SFP
$ 0.2373
+0.55%
+2.68%
-2.30%
$ 118.75M
$ 223.17K
6
$ 0.03995
+0.38%
+0.43%
-4.26%
$ 117.65M
$ 1.43M
7
MULTIVERSX
MULTIVERSX
EGLD
$ 2.656
+0.08%
+1.22%
-1.77%
$ 80.09M
$ 24.98K
8
Kava Labs
Kava Labs
KAVA
$ 0.04059
-0.02%
+0.05%
-1.10%
$ 43.95M
$ 1.44M
9
SPACE ID
SPACE ID
ID
$ 0.02977
0.00%
+0.98%
+2.16%
$ 41.67M
$ 2.71M
10
EDU Coin
EDU Coin
EDU
$ 0.04147
+0.29%
+1.19%
+10.27%
$ 32.19M
$ 1.85M
11
WINK
WINK
WIN
$ 0.00003042
+0.10%
-0.94%
-3.67%
$ 30.26M
$ 1.88B
12
Band
Band
BAND
$ 0.155631
+0.06%
-0.00%
-10.58%
$ 28.13M
$ 1.09M
13
Cartesi
Cartesi
CTSI
$ 0.025105
+0.08%
-0.00%
-12.15%
$ 23.42M
$ 2.66M
14
Arkham
Arkham
ARKM
$ 0.09217
+0.23%
+1.02%
-6.21%
$ 20.72M
$ 644.38K
15
GMT
GMT
GMT
$ 0.00636596
-0.16%
+0.02%
-8.59%
$ 19.81M
$ 5.53M
16
Celer Network
Celer Network
CELR
$ 0.002152
+1.29%
+6.41%
+7.86%
$ 16.59M
$ 27.89M
17
Coin98
Coin98
C98
$ 0.01458
+1.38%
+6.28%
-3.98%
$ 14.73M
$ 4.79M
18
Harmony
Harmony
ONE
$ 0.0007165
-0.30%
-3.24%
-43.62%
$ 10.76M
$ 359.96M
19
Toko Token
Toko Token
TKO
$ 0.05193
+0.64%
+1.89%
-0.50%
$ 8.80M
$ 1.10M
20
AlpineF1TeamFanToken
AlpineF1TeamFanToken
ALPINE
$ 0.3192
+0.16%
+1.27%
-5.00%
$ 6.81M
$ 208.49K
21
FC Barcelona FT
FC Barcelona FT
BAR
$ 0.263
-0.30%
+0.88%
-3.10%
$ 6.65M
$ 288.58K
22
FC Porto Fan Token
FC Porto Fan Token
PORTO
$ 0.4348
-0.14%
+0.86%
-7.51%
$ 5.63M
$ 133.58K
23
S.S. Lazio Fan Token
S.S. Lazio Fan Token
LAZIO
$ 0.3471
+0.06%
+0.81%
-6.36%
$ 4.58M
$ 157.07K
24
AC Milan Fan Token
AC Milan Fan Token
ACM
$ 0.2655
-0.08%
+2.15%
-4.38%
$ 3.63M
$ 221.52K
25
Hooked Protocol
Hooked Protocol
HOOK
$ 0.00376918
-0.02%
+0.02%
+3.28%
$ 1.08M
$ 326.59K
26
Voxies
Voxies
VOXEL
$ 0.00280124
0.00%
-0.01%
-6.72%
$ 838.33K
$ 80.32K
27
Beta Finance
Beta Finance
BETA
$ 0.00142578
-0.78%
-0.73%
-67.04%
$ 615.77K
$ 62.87
28
Stella
Stella
ALPHA
$ 0.00040403
-0.02%
-0.00%
-17.77%
$ 398.78K
$ 8.37K
29
Dego Finance
Dego Finance
DEGO
$ 0.00287677
+0.83%
-0.00%
-10.08%
$ 60.41K
$ 13.76K
30
League of Kingdoms
League of Kingdoms
LOKA
$ 0.00070743
0.00%
0.00%
-0.33%
$ 47.41K
$ 5.16

سوالات متداول

بخش توکن‌های لانچ‌ پد Binance چیست؟
بخش Binance Launchpad عملکرد بازار ارزهای دیجیتالی را دنبال می‌کند که عرضه اولیه صرافی (IEO) خود را به‌صورت انحصاری در پلتفرم Binance انجام داده‌اند و سپس به دارایی‌های دیجیتال قابل معامله عمومی تبدیل شده‌اند.
عرضه‌های اولیه در صرافی (IEO) در بستر لانچ‌ پد Binance چگونه انجام می‌شوند؟
در جریان عرضه اولیه در صرافی (IEO) در بستر لانچ پد ،Binance صرافی بایننس به‌عنوان نهاد واسط مرکزی ایفای نقش می‌کند و پیش از عرضه، فرآیند ارزیابی و بررسی دقیق پروژه را اجرا می‌نماید. پس از تأیید، کاربران واجد شرایط صرافی می‌توانند با استفاده از BNB در خرید توکن‌های جدید مشارکت کنند.
چرا معامله‌گران رمزارزها توکن‌های لانچ پد Binance را به‌دقت زیر نظر می‌گیرند؟
تریدرها توکن‌های Binance Launchpad را دنبال می‌کنند زیرا پروژه‌هایی که توسط Binance Launchpad بررسی و تأیید می‌شوند، معمولاً دارای پشتوانه بنیادی قوی، نقدشوندگی اولیه بالا در بازار، و دیده‌شدن گسترده توسط کاربران خرد هنگام لیست شدن جفت‌ارز معاملاتی هستند.
آیا فهرست‌شدن در لانچ پد Binance موفقیت بلندمدت یک توکن را تضمین می‌کند؟
هرچند فهرست‌شدن در لانچ پد Binance می‌تواند در مراحل ابتدایی، سطحی قابل‌توجه از دیده‌شدن و توجه بازار را برای یک توکن فراهم کند، اما موفقیت بلندمدت آن در بازار به‌طور کامل به توانایی تیم پروژه در تحقق وعده‌های فناورانه و توسعه مستمر پایگاه کاربران وابسته است.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش لانچ‌پد بایننس، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.