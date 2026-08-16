قیمت امروز Dego Finance

قیمت لحظه‌ ای Dego Finance (DEGO) در حال حاضر برابر با $ 0.00287626 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.61% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DEGO به USD برابر با $ 0.00287626 برای هر DEGO می‌ باشد.

توکن Dego Finance در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 60,401 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 21.00M DEGO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DEGO در بازه‌ ای بین $ 0.00283753 (حداقل) و $ 0.00311911 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 33.41 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00270439 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DEGO طی یک ساعت گذشته به میزان +0.81% و در هفت روز اخیر به میزان -12.62% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 13.29K رسیده است.

اطلاعات بازار Dego Finance (DEGO)

ارزش بازار $ 60.40K$ 60.40K $ 60.40K حجم (24 ساعته) $ 13.29K$ 13.29K $ 13.29K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 60.40K$ 60.40K $ 60.40K سرمایه در گردش 21.00M 21.00M 21.00M عرضه کل 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

ارزش بازار فعلی Dego Finance برابر است با $ 60.40K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 13.29K. عرضه در گردش DEGO برابر است با 21.00M، و عرضه کل آن 21000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 60.40K است.