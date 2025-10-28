Beta FinanceBETA چیست

Beta Finance is the permissionless money market for borrowing, lending, and shorting crypto assets. This means that anyone at anytime is able to create a money market for any crypto asset. Lenders are able to now earn risk-free yield (as high as 1000+%) on not only popular assets, but also the long tail of crypto assets, including yield farmed tokens, that exist today! Easily deposit your tokens on Beta into the token's money market, or create it yourself if it's not there yet. Borrowers are able to borrow crypto assets by supplying ETH and/or Stablecoin as collateral. This gives users flexibility when interacting with other protocols that requires using assets they currently do not have without losing their current positions. Traders are able to short sell any crypto asset by using their ETH and/or Stablecoin as collateral. Beta provides an integrated "1-Click" Short that makes initiating and managing short positions simple. Liquidators are able to earn a premium bounty reward for monitoring and liquidating under-collateralized positions. Beta Finance is the permissionless money market for borrowing, lending, and shorting crypto assets. This means that anyone at anytime is able to create a money market for any crypto asset. Lenders are able to now earn risk-free yield (as high as 1000+%) on not only popular assets, but also the long tail of crypto assets, including yield farmed tokens, that exist today! Easily deposit your tokens on Beta into the token's money market, or create it yourself if it's not there yet. Borrowers are able to borrow crypto assets by supplying ETH and/or Stablecoin as collateral. This gives users flexibility when interacting with other protocols that requires using assets they currently do not have without losing their current positions. Traders are able to short sell any crypto asset by using their ETH and/or Stablecoin as collateral. Beta provides an integrated "1-Click" Short that makes initiating and managing short positions simple. Liquidators are able to earn a premium bounty reward for monitoring and liquidating under-collateralized positions.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Beta Finance (BETA) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Beta Finance (USD)

ارزش Beta Finance (BETA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Beta Finance (BETA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Beta Finance را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Beta Finance را بررسی کنید!

BETA به ارزهای محلی

توکنومیکس Beta Finance (BETA)

درک، توکنومیکس Beta Finance (BETA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BETA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Beta Finance (BETA) امروز Beta Finance (BETA) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای BETA به واحد USD برابر است با 0.00927618 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی BETA نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00927618 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی BETA نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Beta Finance چقدر است؟ ارزش بازار BETA برابر است با $ 9.28M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش BETA چقدر است؟ عرضه در گردش BETA برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت BETA چقدر بوده است؟ BETA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 3.45 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت BETA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ BETA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات BETA چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BETA برابر است با -- USD . آیا BETA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد BETA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BETA مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Beta Finance (BETA)