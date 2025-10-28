قیمت Beta Finance (BETA)
-0.18%
-4.61%
+21.84%
+21.84%
قیمت لحظه ای Beta Finance (BETA) برابر است با $0.00927618. در 24 ساعت گذشته، BETA در بازه قیمتی حداقل $ 0.00924865 تا حداکثر $ 0.00980225 معامله شده است که نشان دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته BETA برابر با $ 3.45 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می باشد.
از نظر عملکرد کوتاه مدت، BETA در یک ساعت گذشته -0.18%، در 24 ساعت گذشته -4.61% و در 7 روز گذشته +21.84% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می دهد.
ارزش بازار فعلی Beta Finance برابر است با $ 9.28M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BETA برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 9.28M است.
امروز، تغییر قیمت Beta Finance به USD به میزان $ -0.00044862622000968 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Beta Finance به USD به میزان $ +0.0023263268 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Beta Finance به USD به میزان $ +1.0150205695 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Beta Finance به USD به میزان $ +0.0086557893877412237 بود.
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ -0.00044862622000968
|-4.61%
|30 روز
|$ +0.0023263268
|+25.08%
|60 روز
|$ +1.0150205695
|+10,942.23%
|90 روز
|$ +0.0086557893877412237
|+1,395.22%
Beta Finance is the permissionless money market for borrowing, lending, and shorting crypto assets. This means that anyone at anytime is able to create a money market for any crypto asset.
Lenders are able to now earn risk-free yield (as high as 1000+%) on not only popular assets, but also the long tail of crypto assets, including yield farmed tokens, that exist today! Easily deposit your tokens on Beta into the token's money market, or create it yourself if it's not there yet.
Borrowers are able to borrow crypto assets by supplying ETH and/or Stablecoin as collateral. This gives users flexibility when interacting with other protocols that requires using assets they currently do not have without losing their current positions.
Traders are able to short sell any crypto asset by using their ETH and/or Stablecoin as collateral. Beta provides an integrated "1-Click" Short that makes initiating and managing short positions simple.
Liquidators are able to earn a premium bounty reward for monitoring and liquidating under-collateralized positions.
