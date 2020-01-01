Stader ETHx (ETHX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Stader ETHx (ETHX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Stader ETHx (ETHX) teave What is the project about? Stader liquid staking token ETHx is a new decentralized liquid staked ETH. Stader enables anyone to operate and become a node operator with 4 ETH. More details can be found at https://www.staderlabs.com/docs/eth/Stader%20ETH%20Litepaper.pdf What makes your project unique? We are a multi-chain liquid staking protocol with ~$100M in assets across MATIC, BNB, FTM, HBAR, etc. History of your project. Stader started as a staking protocol on Terra 1.0, attaining a $1B TVL before expanding onto other chains. Stader's team is located across the world and operates as a DAO. What’s next for your project? What can your token be used for? ETHx can be used across Balancer, AAVE, Curve, CIAN and many other DeFi protocols. Ametlik veebisait: https://staderlabs.com/ Valge raamat: https://www.staderlabs.com/docs/ETHx%20Litepaper.pdf Ostke ETHX kohe!

Stader ETHx (ETHX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Stader ETHx (ETHX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 642,59M $ 642,59M $ 642,59M Koguvaru: $ 143,84K $ 143,84K $ 143,84K Ringlev varu: $ 143,84K $ 143,84K $ 143,84K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 642,59M $ 642,59M $ 642,59M Kõigi aegade kõrgeim: $ 5 094,29 $ 5 094,29 $ 5 094,29 Kõigi aegade madalaim: $ 1 474,49 $ 1 474,49 $ 1 474,49 Praegune hind: $ 4 465,17 $ 4 465,17 $ 4 465,17 Lisateave Stader ETHx (ETHX) hinna kohta

Stader ETHx (ETHX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Stader ETHx (ETHX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ETHX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ETHX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ETHX tokeni tokenoomikat, avastage ETHX tokeni reaalajas hinda!

