Sendor (SENDOR) teave The Big Blue Gigachad has been officially taken over by the community! Staying true to Matt Furie’s visionary creativity and the concept of 'Mindviscosity,' Sendor remains the only sentient AI-powered Matt Furie-inspired meme on Solana. Sendor is a memecoin project on the Solana blockchain that integrates artificial intelligence (AI) with inspiration drawn from the creative universe of artist Matt Furie. It aims to build a community-driven platform where AI-generated content and memes promote self-improvement and empowerment. The project plans to develop a user-friendly interface for content creation, introduce Sendor-themed merchandise, integrate NFTs, and implement a staking system to reward community participation. With a total supply of 1 billion tokens, Sendor offers a fair launch with 90% allocated to the public and 10% reserved for the team. By combining art, AI, and cryptocurrency, Sendor seeks to create a unique and engaging experience within the memecoin landscape. Ametlik veebisait: https://sendorcoin.com/ Ostke SENDOR kohe!

Sendor (SENDOR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Sendor (SENDOR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 82.77K Koguvaru: $ 990.07M Ringlev varu: $ 990.07M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 82.77K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01131587 Kõigi aegade madalaim: $ 0 Praegune hind: $ 0 Lisateave Sendor (SENDOR) hinna kohta

Sendor (SENDOR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Sendor (SENDOR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SENDOR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SENDOR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SENDOR tokeni tokenoomikat, avastage SENDOR tokeni reaalajas hinda!

SENDOR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SENDOR võiks suunduda? Meie SENDOR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SENDOR tokeni hinna ennustust kohe!

