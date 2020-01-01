QUAIN (QUAIN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi QUAIN (QUAIN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

QUAIN (QUAIN) teave What is Quain? Quain is an advanced RWA & AI agent designed to analyze and recognize all financial markets while offering diverse investment options to crypto users. It aims to open new investment opportunities with a single click in the near future. By scanning the Solana ecosystem, the entire cryptocurrency market, precious metals, and leading stock indices such as NIKKEI, SHANGHAI, NASDAQ, EURONEXT, and NYSE, Quain provides its users with valuable insights. (Detailed information about the capability to trade in these markets will be shared soon.) Quain serves as an innovative RWA & AI agent that unites all financial instruments on a single platform, ensuring seamless access for its users. Ametlik veebisait: https://quaindot.com/ Valge raamat: https://quaindot.com/docs Ostke QUAIN kohe!

QUAIN (QUAIN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage QUAIN (QUAIN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 122.35K $ 122.35K $ 122.35K Koguvaru: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M Ringlev varu: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 122.35K $ 122.35K $ 122.35K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01004267 $ 0.01004267 $ 0.01004267 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00012367 $ 0.00012367 $ 0.00012367 Lisateave QUAIN (QUAIN) hinna kohta

QUAIN (QUAIN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud QUAIN (QUAIN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate QUAIN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: QUAIN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate QUAIN tokeni tokenoomikat, avastage QUAIN tokeni reaalajas hinda!

QUAIN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu QUAIN võiks suunduda? Meie QUAIN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake QUAIN tokeni hinna ennustust kohe!

