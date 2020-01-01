Credefi (CREDI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Credefi (CREDI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Credefi (CREDI) teave Credefi is the world's most advanced crypto peer 2 peer lending platform, that combines the best practices of DeFi and traditional finance. Our hybrid mechanism solves real life problems and inefficiencies of the conventional banking and financel sector, and provides unique opportunities for both borrowers and lenders. Credefi allows platform participants to invest in credit portfolios, individual credits, or do trade finance, directly through their personal wallet. Banking redefined. Ametlik veebisait: https://www.credefi.io/

Credefi (CREDI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Credefi (CREDI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.48M $ 3.48M $ 3.48M Koguvaru: $ 948.57M $ 948.57M $ 948.57M Ringlev varu: $ 748.57M $ 748.57M $ 748.57M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.41M $ 4.41M $ 4.41M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.317732 $ 0.317732 $ 0.317732 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00083536 $ 0.00083536 $ 0.00083536 Praegune hind: $ 0.00461334 $ 0.00461334 $ 0.00461334 Lisateave Credefi (CREDI) hinna kohta

Credefi (CREDI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Credefi (CREDI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CREDI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CREDI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CREDI tokeni tokenoomikat, avastage CREDI tokeni reaalajas hinda!

CREDI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CREDI võiks suunduda? Meie CREDI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CREDI tokeni hinna ennustust kohe!

