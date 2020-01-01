Ribbita by Virtuals (TIBBIR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Ribbita by Virtuals (TIBBIR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Ribbita by Virtuals (TIBBIR) teave TIBBIR is the ecosystem token launched by RelVentureCapital, the world's first venture capital firm integrating fintech, artificial intelligence, and blockchain technology. As a pioneer of the "New Fintech" movement, we are building a decentralized financial protocol driven by AI and cryptographic technology. TIBBIR serves not only as a community governance credential but also as the protocol-layer fuel connecting intelligent algorithms with on-chain finance, aiming to power the next generation of open financial infrastructure. Ametlik veebisait: https://app.virtuals.io/virtuals/18820 Plokiahela Explorer: https://basescan.org/token/0xa4a2e2ca3fbfe21aed83471d28b6f65a233c6e00 Ostke TIBBIR kohe!

Ribbita by Virtuals (TIBBIR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Ribbita by Virtuals (TIBBIR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 183.24M $ 183.24M $ 183.24M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 183.24M $ 183.24M $ 183.24M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.2569 $ 0.2569 $ 0.2569 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000642086703739138 $ 0.000642086703739138 $ 0.000642086703739138 Praegune hind: $ 0.18324 $ 0.18324 $ 0.18324 Lisateave Ribbita by Virtuals (TIBBIR) hinna kohta

Ribbita by Virtuals (TIBBIR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Ribbita by Virtuals (TIBBIR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TIBBIR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TIBBIR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TIBBIR tokeni tokenoomikat, avastage TIBBIR tokeni reaalajas hinda!

