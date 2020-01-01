Osmosis (OSMO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Osmosis (OSMO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Osmosis (OSMO) teave Osmosis is an advanced AMM protocol built using the Cosmos SDK that will allow developers to design build, and deploy their own customized AMMs. Ametlik veebisait: https://osmosis.zone/ Valge raamat: https://docs.osmosis.zone/ Plokiahela Explorer: https://www.mintscan.io/osmosis Ostke OSMO kohe!

Osmosis (OSMO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Osmosis (OSMO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 121.30M $ 121.30M $ 121.30M Koguvaru: $ 996.06M $ 996.06M $ 996.06M Ringlev varu: $ 740.98M $ 740.98M $ 740.98M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 163.70M $ 163.70M $ 163.70M Kõigi aegade kõrgeim: $ 12.798 $ 12.798 $ 12.798 Kõigi aegade madalaim: $ 0.1369566753814433 $ 0.1369566753814433 $ 0.1369566753814433 Praegune hind: $ 0.1637 $ 0.1637 $ 0.1637 Lisateave Osmosis (OSMO) hinna kohta

Osmosis (OSMO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Osmosis (OSMO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate OSMO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: OSMO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate OSMO tokeni tokenoomikat, avastage OSMO tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust OSMO Kas olete huvitatud Osmosis (OSMO) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid OSMO ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas OSMO MEXC-ist osta!

Osmosis (OSMO) hinna ajalugu OSMO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage OSMO hinna ajalugu kohe!

OSMO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu OSMO võiks suunduda? Meie OSMO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake OSMO tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!