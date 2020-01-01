Bubblemaps (BMT) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Bubblemaps (BMT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
Bubblemaps (BMT) teave

Bubblemaps is the first supply auditing tool for DeFi tokens and NFTs. Our unique and colorful bubbles make on-chain data easy to understand. With Bubblemaps, users can investigate wallets, reveal connections, and see through the noise of blockchain data.

Ametlik veebisait:
https://bubblemaps.io
Valge raamat:
https://wiki.bubblemaps.io
Plokiahela Explorer:
https://solscan.io/token/FQgtfugBdpFN7PZ6NdPrZpVLDBrPGxXesi4gVu3vErhY

Bubblemaps (BMT) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Bubblemaps (BMT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 28.53M
$ 28.53M$ 28.53M
Koguvaru:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Ringlev varu:
$ 405.26M
$ 405.26M$ 405.26M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 70.39M
$ 70.39M$ 70.39M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.34814
$ 0.34814$ 0.34814
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.0681423517343617
$ 0.0681423517343617$ 0.0681423517343617
Praegune hind:
$ 0.07039
$ 0.07039$ 0.07039

Bubblemaps (BMT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Bubblemaps (BMT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate BMT tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

BMT tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate BMT tokeni tokenoomikat, avastage BMT tokeni reaalajas hinda!

Bubblemaps (BMT) hinna ajalugu

BMT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

BMT – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu BMT võiks suunduda? Meie BMT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

