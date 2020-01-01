Big Time (BIGTIME) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Big Time (BIGTIME) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Big Time (BIGTIME) teave Big Time is a multiplayer action RPG for PC that melds a fast-combat system with an open game economy where players have an active role in generating and exchanging game items. Ametlik veebisait: https://bigtime.gg/ Valge raamat: https://wiki.bigtime.gg/big-time-getting-started/welcome-to-big-time-wiki Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x64Bc2cA1Be492bE7185FAA2c8835d9b824c8a194 Ostke BIGTIME kohe!

Big Time (BIGTIME) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Big Time (BIGTIME) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 105.42M Koguvaru: $ 5.00B Ringlev varu: $ 1.96B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 268.95M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.99717 Kõigi aegade madalaim: $ 0.04126017151234018 Praegune hind: $ 0.05379 Lisateave Big Time (BIGTIME) hinna kohta

Big Time (BIGTIME) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Big Time (BIGTIME) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BIGTIME tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BIGTIME tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BIGTIME tokeni tokenoomikat, avastage BIGTIME tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BIGTIME Kas olete huvitatud Big Time (BIGTIME) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BIGTIME ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas BIGTIME MEXC-ist osta!

Big Time (BIGTIME) hinna ajalugu BIGTIME hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BIGTIME hinna ajalugu kohe!

BIGTIME – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BIGTIME võiks suunduda? Meie BIGTIME hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BIGTIME tokeni hinna ennustust kohe!

