Paris Saint-Germain (PSG) hinna ennustus (USD)

Saage Paris Saint-Germain hinna ennustusi aastateks 2026, 2027, 2028, 2030 ja teisteks aastateks. Ennustage, kui palju kasvab PSG järgmise 5 aasta või pikema aja jooksul. Prognoosi koheselt tulevasi hinnastsenaariume turusuundumuste ja sentimendi põhjal.

Paris Saint-Germain hinna ennustus aastateks 2025–2050 (USD) Paris Saint-Germain (PSG) hinna ennustus aastaks 2025 (selleks) Teie ennustuse põhjal võib Paris Saint-Germain potentsiaalselt näha 0.00% kasvu. See võib jõuda $ 1.259 aastal 2025. Paris Saint-Germain (PSG) hinna ennustus aastaks 2026 (järgmiseks) Teie ennustuse põhjal võib Paris Saint-Germain potentsiaalselt näha 5.00% kasvu. See võib saavutada 2026. aastal kauplemishinnaks $ 1.3219. Paris Saint-Germain (PSG) hinna ennustus aastaks 2027 (2 aasta pärast) Hinna ennustusmooduli kohaselt on prognoositav 2027. aasta PSG tulevikuhind $ 1.3880kasvumääraga 10.25%. Paris Saint-Germain (PSG) hinna ennustus aastaks 2028 (3 aasta pärast) Hinna ennustusmooduli kohaselt on prognoositav 2028. aasta PSG tulevikuhind $ 1.4574kasvumääraga 15.76%. Paris Saint-Germain (PSG) hinna ennustus 2029. aastaks (4 aasta pärast) Pärast ülaltoodud hinna ennustusmoodulit on PSG 2029. aasta sihthind $ 1.5303 koos 21.55% kasvumääraga. Paris Saint-Germain (PSG) hinna ennustus 2030. aastaks (5 aasta pärast) Pärast ülaltoodud hinna ennustusmoodulit on PSG 2030. aasta sihthind $ 1.6068 koos 27.63% kasvumääraga. Paris Saint-Germain (PSG) hinna ennustus aastaks 2040 (15 aasta pärast) Aastal 2040 võib Paris Saint-Germain hind potentsiaalselt tõusta 107.89%. See võib ulatuda kauplemishinnani $ 2.6173. Paris Saint-Germain (PSG) hinna ennustus aastaks 2050 (25 aasta pärast) Aastal 2050 võib Paris Saint-Germain hind potentsiaalselt tõusta 238.64%. See võib ulatuda kauplemishinnani $ 4.2634.

2026 $ 1.3219 5.00%

2027 $ 1.3880 10.25%

2028 $ 1.4574 15.76%

2029 $ 1.5303 21.55%

2030 $ 1.6068 27.63%

2031 $ 1.6871 34.01%

2032 $ 1.7715 40.71% Aasta Hind Kasv 2033 $ 1.8601 47.75%

2034 $ 1.9531 55.13%

2035 $ 2.0507 62.89%

2036 $ 2.1533 71.03%

2037 $ 2.2609 79.59%

2038 $ 2.3740 88.56%

2039 $ 2.4927 97.99%

2040 $ 2.6173 107.89% Kuvage rohkem Lühiajaline Paris Saint-Germain hinna ennustus tänaseks, homseks, selleks nädalaks ja 30 päevaks Kuupäev Hinna ennustus Kasv October 17, 2025(Täna) $ 1.259 0.00%

October 18, 2025(Homme) $ 1.2591 0.01%

October 24, 2025(Sellel nädalal) $ 1.2602 0.10%

November 16, 2025(30 päeva) $ 1.2641 0.41% Paris Saint-Germain (PSG) hinna ennustus tänaseks Prognoositav PSG hind kuupäeval October 17, 2025(Täna) on $1.259 . See prognoos kajastab esitatud kasvuprotsendi arvutatud tulemust, andes kasutajatele hetkeseisu võimalikest hinnamuutustest täna. Paris Saint-Germain (PSG) hinna ennustus homseks Kuupäevaks October 18, 2025(Homme) on eeldatav hinna ennustus üksusele PSG, kasutades 5% aastakasvu, $1.2591 . Need tulemused pakuvad valitud parameetrite põhjal hinnangulist väljavaadet tokeni väärtusele. Paris Saint-Germain (PSG) hinna ennustus selleks nädalaks Kuupäevaks October 24, 2025(Sellel nädalal) on eeldatav hinna ennustus üksusele PSG, kasutades 5% aastakasvu, $1.2602 . See iganädalane hinnatrend on arvutatud sama kasvuprotsendi alusel, et anda ülevaade võimalikest hinnasuundumustest lähipäevadel. Paris Saint-Germain (PSG) hinna ennustus 30. päevaks Vaadates 30 päeva ette, on prognoositav PSG hind $1.2641 . See ennustus tuletatakse aastase kasvu sisendi 5% abil, et hinnata, kus võib tokeni väärtus olla kuu aja pärast.

Praegune Paris Saint-Germain hinnastatistika Praegune hind $ 1.259$ 1.259 $ 1.259 Hinnamuutus (24 tundi) -0.86% Turukapital $ 14.53M$ 14.53M $ 14.53M Ringlev varu 11.54M 11.54M 11.54M Maht (24 h) $ 312.94K$ 312.94K $ 312.94K Maht (24 h) -- Viimane PSG hind on $ 1.259. Selle 24-tunnine muutus on -0.86%ja 24-tunnine kauplemismaht on $ 312.94K. Lisaks on PSG ringlev pakkumine 11.54M ja turukapitalisatsioon kokku $ 14.53M. Vaadake reaalajas PSG hinda

Paris Saint-Germain – ajalooline hind Paris Saint-Germain reaalajas hinnalehele kogutud viimaste andmete kohaselt on Paris Saint-Germain praegune hind 1.259USD. Paris Saint-Germain (PSG) ringluses olev pakkumine on 0.00 PSG , mis annab selle turukapitalisatsiooniks $14.53M . Periood Muutus(%) Muutus(USD) Kõrge Madal 24-tunnine -0.03% $ -0.038999 $ 1.315 $ 1.243

7 päeva -0.16% $ -0.252999 $ 1.636 $ 0.385

30 päeva -0.22% $ -0.362000 $ 1.652 $ 0.385 24-tunnine jõudlus Viimase 24 tunni jooksul on Paris Saint-Germain hinnamuutus $-0.038999 , mis peegeldab väärtuse -0.03% muutust. 7-päevane jõudlus Viimase 7 päeva jooksul kaubeldi Paris Saint-Germain kõrgeimal $1.636 tasemel ja madalaimal $0.385 tasemel. See oli tunnistajaks hinnamuutusele -0.16% . See hiljutine suundumus näitab PSG potentsiaali turul edasiseks liikumiseks. 30-päevane jõudlus Viimase kuu jooksul on Paris Saint-Germain toimunud muutus -0.22% , mis peegeldab selle väärtust ligikaudu $-0.362000 . See näitab, et lähitulevikus võivad PSG hinnamuutused toimuda veelgi. MEXC üksikasjalike trendide nägemiseks vaadake täielikku Paris Saint-Germain hinna ajalugu Kuva täielik PSG hinna ajalugu

Kuidas Paris Saint-Germain (PSG) hinna ennustamise moodul töötab? Paris Saint-Germain hinna ennustamise moodul on kasutajasõbralik tööriist, mis aitab teil hinnata potentsiaalseid tulevasi PSG hindu teie enda kasvueelduste põhjal. Olenemata sellest, kas olete kogenud kaupleja või uudishimulik investor, pakub see moodul lihtsat ja interaktiivset viisi tokeni tulevase väärtuse prognoosimiseks. 1. Sisestage oma kasvuprognoos Alustuseks sisestage soovitud kasvuprotsent, mis võib olenevalt teie turuväljavaadetest olla kas positiivne või negatiivne. See võib kajastada teie Paris Saint-Germain ootusi järgmise aasta, viie aasta või isegi aastakümnete pärast. 2. Arvutage tulevane hind Kui olete kasvumäära sisestanud, klõpsake nuppu "Arvutage". Moodul arvutab koheselt välja prognoositud tulevase hinna, andes teile selge ülevaate sellest, kuidas teie PSG ennustus mõjutab tokeni väärtust aja jooksul. 3. Avastage erinevaid stsenaariume Saate katsetada erinevate kasvumääradega, et näha, kuidas erinevad turutingimused võivad Paris Saint-Germain hinda mõjutada. See paindlikkus võimaldab teil analüüsida nii optimistlikke kui ka konservatiivseid prognoose, mis aitab teil teha teadlikumaid otsuseid. 4. Kasutajate arvamus ja kogukonna ülevaade Moodul integreerib ka kasutajate arvamuste andmed, mis võimaldab teil võrrelda oma ennustusi teiste kasutajate omadega. See kollektiivne sisend pakub väärtuslikku teavet selle kohta, kuidas kogukond tajub PSG tulevikku. Hinna ennustuse tehnilised näitajad Prognoosi täpsuse suurendamiseks kasutab moodul mitmesuguseid tehnilisi näitajaid ja turuandmeid. Nende hulka kuuluvad: Eksponentsiaalne libisev keskmised (EMA): Aitab jälgida tokeni hinnatrendi, tasandades kõikumisi ja andes ülevaate võimalikest trendi pöördumistest. Bollingeri koridorid: Mõõdab turu volatiilsust ja tuvastab võimalikud üleostetud või ülemüüdud tingimused. Suhtelise tugevuse indeks (RSI): Hindab PSG hoogu, et teha kindlaks, kas see on tõusvas või langevas faasis. Libiseva keskmise konvergentsi lahknevus (MACD): Hindab hinnaliikumise tugevust ja suunda, et tuvastada võimalikud sisenemis- ja väljumispunktid. Kombineerides need näitajad reaalajas turuandmetega, pakub moodul dünaamilist hinna ennustust, aidates teil saada sügavamat ülevaadet Paris Saint-Germain tulevasest potentsiaalist.

Miks on PSG hinna ennustamine oluline?

Üksuse PSG hinna ennustused on olulised mitmel põhjusel ja investorid tegelevad nendega erinevatel eesmärkidel.

Investeerimisstrateegia väljatöötamine. Ennustused aitavad investoritel strateegiaid koostada. Tulevasi hindu hinnates saavad nad otsustada, millal krüptovaluutat osta, müüa või hoida.

Riski hindamine. Võimalike hinnamuutuste mõistmine aitab investoritel hinnata konkreetse krüptovaraga seotud riski. See on oluline võimalike kahjude haldamisel ja leevendamisel.

Turuanalüüs. Ennustused hõlmavad sageli turutrende, uudiste ja ajalooliste andmete analüüsi. See põhjalik analüüs aitab investoritel mõista turu dünaamikat ja hinnamuutusi mõjutavaid tegureid.

Portfelli hajutamine. Ennustades, millised krüptorahad võivad hästi toimida, saavad investorid oma portfelli selle järgi mitmekesistada, hajutades riski erinevate varade vahel.

Pikaajaline planeerimine. Investorid, kelle eesmärk on pikaajaline kasu, tuginevad ennustustele, et tuvastada tulevase kasvupotentsiaaliga krüptorahasid.

Psühholoogiline valmisolek. Võimalike hinnastsenaariumidega kursis olemine valmistab investoreid emotsionaalselt ja rahaliselt ette turu volatiilsuseks.

Kogukonna kaasamine. Krüpto hinna ennustused tekitavad sageli investorite kogukonnas arutelusid, tänu sellele tekib laiem arusaam ja kollektiivne tarkus turutrendide kohta.

