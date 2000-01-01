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Principales tokens de Ecosistema Virtuals Protocol por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ecosistema Virtuals Protocol. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05306
-0.64%
-0.30%
-6.45%
$ 1.23B
$ 1.05M
2
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0.5388
-0.46%
-2.46%
-5.71%
$ 355.01M
$ 461.64K
3
OP
OP
OP
$ 0.09013
-1.13%
+0.41%
+3.18%
$ 195.28M
$ 447.24K
4
Ribbita by Virtuals
Ribbita by Virtuals
TIBBIR
$ 0.1374
-0.20%
+5.02%
+28.44%
$ 137.23M
$ 1.80M
5
Terra
Terra
LUNA
$ 0.04507
+0.33%
+8.24%
+9.56%
$ 31.98M
$ 6.90M
6
Fabric
Fabric
ROBO
$ 0.0129
+0.08%
-2.64%
+1.74%
$ 28.78M
$ 15.42M
7
Infinity Ground
Infinity Ground
AIN
$ 0.07704
+0.30%
+7.62%
+10.05%
$ 23.55M
$ 1.37M
8
Aixbt
Aixbt
AIXBT
$ 0.01766
-0.39%
-2.42%
+2.07%
$ 17.69M
$ 9.60M
9
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
ATM
$ 1.505
-0.95%
-0.64%
-6.74%
$ 12.73M
$ 40.07K
10
Bitlight Labs
Bitlight Labs
LIGHT
$ 0.175
+0.82%
+1.65%
+15.64%
$ 7.45M
$ 775.72K
11
Minswap
Minswap
MIN
$ 0.003071
-0.29%
-2.96%
-2.75%
$ 5.33M
$ 5.18M
12
Mamo
Mamo
MAMO
$ 0.00868654
+0.14%
-0.02%
-5.68%
$ 5.22M
$ 694.15K
13
Bluefin
Bluefin
BLUE
$ 0.007737
+0.12%
-3.73%
-4.53%
$ 3.89M
$ 6.95M
14
AIDOGE
AIDOGE
AIDOGE
$ 0.000000000009663
-0.16%
-1.64%
-5.70%
$ 1.70M
$ 6,019.85T
15
Freya Protocol
Freya Protocol
FREYA
$ 0.00326429
0.00%
0.00%
+22.18%
$ 1.63M
$ 19.59
16
PRXVT by Virtuals
PRXVT by Virtuals
PRXVT
$ 0.00147693
-0.94%
-0.13%
-19.91%
$ 1.48M
$ 11.72K
17
Yunai by Virtuals
Yunai by Virtuals
YUNAI
$ 0.00140145
0.00%
--
-5.95%
$ 1.40M
$ 11.77
18
1000x by Virtuals
1000x by Virtuals
1000X
$ 0.00132844
-0.40%
-0.03%
-7.57%
$ 1.32M
$ 482.87
19
GRID by Virtuals
GRID by Virtuals
GRID
$ 0.00130224
-0.24%
+0.21%
+70.37%
$ 1.30M
$ 142.05K
20
717ai by Virtuals
717ai by Virtuals
WIRE
$ 0.00135453
-0.40%
+0.03%
+2.68%
$ 1.30M
$ 9.88K
21
Shadow Combat League
Shadow Combat League
SCL
$ 0.00116504
0.00%
-0.05%
-19.84%
$ 1.12M
$ 2.31
22
Karma by Virtuals
Karma by Virtuals
KARMA
$ 0.00093467
-0.92%
-0.08%
-15.70%
$ 934.67K
$ 11.26K
23
Ethy AI
Ethy AI
ETHY
$ 0.00093115
-0.61%
-0.09%
-10.99%
$ 931.15K
$ 27.75K
24
Waveform by Virtuals
Waveform by Virtuals
WAVE
$ 0.00085785
+0.21%
-0.04%
-23.61%
$ 857.85K
$ 640.00
25
Vader
Vader
VADER
$ 0.00085614
-0.42%
-0.07%
-14.37%
$ 853.34K
$ 5.59K
26
NODE
NODE
NODE
$ 0.005859
-0.03%
-0.49%
-2.37%
$ 779.80K
$ 10.84M
27
Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals
Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals
CONVO
$ 0.00060248
-0.84%
--
-6.61%
$ 602.48K
$ 397.37
28
ArAIstotle
ArAIstotle
FACY
$ 0.00074947
-0.04%
+0.01%
-11.55%
$ 578.73K
$ 483.18K
29
ARC
ARC
ARC
$ 0.000557
0.00%
-6.07%
-5.59%
$ 573.71K
$ 1.68M
30
ReplyCorp
ReplyCorp
REPLY
$ 0.00093857
-0.80%
-0.06%
-22.18%
$ 434.42K
$ 1.20K
31
VPay
VPay
VPAY
$ 0.00039853
-0.40%
-0.01%
-16.02%
$ 398.53K
$ 628.54
32
VANTIS by Virtuals
VANTIS by Virtuals
VANTIS
$ 0.00200498
-1.89%
+0.04%
+0.59%
$ 387.06K
$ 16.92K
33
PEAK
PEAK
PEAK
$ 0.00046672
-0.96%
-0.10%
+188.51%
$ 350.05K
$ 10.54K
34
Velvet Unicorn by Virtuals
Velvet Unicorn by Virtuals
VU
$ 0.00034303
-0.39%
+0.20%
+14.68%
$ 341.01K
$ 41.89K
35
MYRAD
MYRAD
MYRAD
$ 0.00033166
-10.73%
-0.12%
-33.00%
$ 331.60K
$ 14.99K
36
Neurobro
Neurobro
BRO
$ 0.00032785
-0.86%
-0.03%
-14.36%
$ 325.62K
$ 218.50
37
Axelrod by Virtuals
Axelrod by Virtuals
AXR
$ 0.00037796
0.00%
--
-12.85%
$ 309.97K
$ 2.12K
38
Humanoid Network by Virtuals
Humanoid Network by Virtuals
HAN
$ 0.00030754
-0.82%
+0.21%
+15.65%
$ 307.54K
$ 5.46K
39
Sage by Virtuals
Sage by Virtuals
SAGE
$ 0.00028632
0.00%
--
0.00%
$ 286.32K
$ 3.64
40
SANTA by Virtuals
SANTA by Virtuals
SANTA
$ 0.00028421
-0.51%
-0.02%
-8.19%
$ 284.26K
$ 68.04
41
Rabbi Schlomo by Virtuals
Rabbi Schlomo by Virtuals
SHEKEL
$ 0.00027071
-0.88%
-0.06%
-13.70%
$ 270.71K
$ 689.41
42
Instaclaw
Instaclaw
INSTACLAW
$ 0.00062661
-0.92%
-0.09%
-15.25%
$ 267.77K
$ 4.96K
43
Gloria AI
Gloria AI
GLORIA
$ 0.00026719
-0.52%
--
-5.51%
$ 267.37K
$ 360.37
44
Iona by Virtuals
Iona by Virtuals
IONA
$ 0.00025453
0.00%
--
-3.57%
$ 254.47K
$ 12.59
45
MONVERA by Virtuals
MONVERA by Virtuals
MONVERA
$ 0.00024954
-0.91%
-0.02%
-5.79%
$ 249.50K
$ 112.10
46
MUTE SWAP by Virtuals
MUTE SWAP by Virtuals
MUTE
$ 0.00061207
-0.91%
-0.04%
-7.12%
$ 244.83K
$ 1.16K
47
Fyni AI by Virtuals
Fyni AI by Virtuals
FYNI
$ 0.00021474
-0.77%
-0.01%
-2.32%
$ 214.78K
$ 66.75
48
Cybercentry
Cybercentry
CENTRY
$ 0.00031617
-2.93%
-0.00%
-11.63%
$ 213.63K
$ 2.51K
49
Olyn by Virtuals
Olyn by Virtuals
OLYN
$ 0.00021163
0.00%
--
-8.56%
$ 211.58K
$ 10.45
50
Athena by Virtuals
Athena by Virtuals
ATHENA
$ 0.00020073
0.00%
--
-7.47%
$ 200.73K
$ 1.54

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ecosistema Virtuals Protocol y por qué son populares?
Los tokens de Ecosistema Virtuals Protocol representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 213 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $2.09B.
¿Cuál es el token de Ecosistema Virtuals Protocol con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ecosistema Virtuals Protocol rastreados en MEXC, CAP ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 15.04% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ecosistema Virtuals Protocol están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 213 tokens de Ecosistema Virtuals Protocol, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. SKY, VIRTUAL, OP se encuentra entre los tokens populares de Ecosistema Virtuals Protocol. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ecosistema Virtuals Protocol?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ecosistema Virtuals Protocol es de aproximadamente $2.09B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema Virtuals Protocol, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.