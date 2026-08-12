Precio de Fabric hoy

El precio actual de Fabric (ROBO) hoy es € 0.01334, con una variación del 4.05% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ROBO a EUR es € 0.01334 por ROBO.

Fabric actualmente está en el puesto #449 por capitalización de mercado en € 29.76M, con un suministro circulante de 2.23B ROBO. Durante las últimas 24 horas, ROBO cotiza entre € 0.01257 (bajo) y € 0.01414 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.0531305575074306546, mientras que el mínimo histórico fue € 0.013842781436568563.

En el corto plazo, ROBO experimentó un cambio de +1.13% en la última hora y de +9.34% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 201.34K.

Información del mercado de Fabric (ROBO)

Puesto No.449 Cap de mercado € 29.76M€ 29.76M € 29.76M Volumen (24H) € 201.34K€ 201.34K € 201.34K Cap. de mercado totalmente diluida € 133.40M€ 133.40M € 133.40M Suministro de Circulación 2.23B 2.23B 2.23B Suministro máx. 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Suministro total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Tasa de circulación 22.31% Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de Fabric es de € 29.76M, con un volumen de trading en 24 horas de € 201.34K. El suministro circulante de ROBO es de 2.23B, con un suministro total de 10000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 133.40M.