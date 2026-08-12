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El precio actual de Fabric hoy es 0.01334 EUR. La capitalización de mercado de ROBO es 29,761,540 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de ROBO a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de Fabric hoy es 0.01334 EUR. La capitalización de mercado de ROBO es 29,761,540 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de ROBO a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de Fabric(ROBO)

Precio en vivo de 1 ROBO en EUR:

€0.0114724
€0.0114724€0.0114724
+4.05%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de Fabric (ROBO)
Última actualización de la página: 2026-08-12 09:49:22 (UTC+8)

Precio de Fabric hoy

El precio actual de Fabric (ROBO) hoy es € 0.01334, con una variación del 4.05% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ROBO a EUR es € 0.01334 por ROBO.

Fabric actualmente está en el puesto #449 por capitalización de mercado en € 29.76M, con un suministro circulante de 2.23B ROBO. Durante las últimas 24 horas, ROBO cotiza entre € 0.01257 (bajo) y € 0.01414 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.0531305575074306546, mientras que el mínimo histórico fue € 0.013842781436568563.

En el corto plazo, ROBO experimentó un cambio de +1.13% en la última hora y de +9.34% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 201.34K.

Información del mercado de Fabric (ROBO)

No.449

€ 29.76M
€ 29.76M€ 29.76M

€ 201.34K
€ 201.34K€ 201.34K

€ 133.40M
€ 133.40M€ 133.40M

2.23B
2.23B 2.23B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

22.31%

ETH

La capitalización de mercado actual de Fabric es de € 29.76M, con un volumen de trading en 24 horas de € 201.34K. El suministro circulante de ROBO es de 2.23B, con un suministro total de 10000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 133.40M.

Historial de precios de Fabric EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.01257
€ 0.01257€ 0.01257
24H Mín
€ 0.01414
€ 0.01414€ 0.01414
24H Máx

€ 0.01257
€ 0.01257€ 0.01257

€ 0.01414
€ 0.01414€ 0.01414

€ 0.0531305575074306546
€ 0.0531305575074306546€ 0.0531305575074306546

€ 0.013842781436568563
€ 0.013842781436568563€ 0.013842781436568563

+1.13%

+4.05%

+9.34%

+9.34%

Historial de precios de Fabric (ROBO) en EUR

Siga los cambios de precios de Fabric para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ +0.0004465+4.05%
30 Días€ +0.00042+3.25%
60 Días€ -0.00813-37.87%
90 Días€ -0.00648-32.70%
Cambio de precio de Fabric hoy

Hoy, ROBO registró un cambio de € +0.0004465 (+4.05%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Fabric en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € +0.00042 (+3.25%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Fabric en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, ROBO experimentó un cambio de € -0.00813 (-37.87%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Fabric en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.00648 (-32.70%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Fabric (ROBO)?

Consulta la página Historial de precios de Fabric ahora.

Análisis de Fabric

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Fabric, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de Fabric: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de ROBO: bajista, alcista 45% | bajista 55%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz de la muerteK < DEl impulso a corto plazo se está enfriando, la temperatura baja.
StochRSI< 20Zona de sobreventaEl corto plazo cae demasiado rápido, ten en cuenta la oportunidad de rebote.
Grupo MA3‑4 Comprar40‑60% NeutralMAs mezcladas entre alcistas y bajistas, dirección poco clara.
MACDCruz de la muerteDIF < DEAEstá surgiendo un impulso bajista.
Grupo EMA3‑4 Comprar40‑60% NeutralMAs mezcladas entre alcistas y bajistas, dirección poco clara.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Precio ≤ MedioEntre la banda inferior y la banda mediaRelativamente débil, pero no extremo.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivoteS2 ≤ Precio < S1Entre S2‑S1Por debajo del pivote central, entrando en la zona de precios bajos.

ROBO_USDT se encuentra operando en torno a 0,01347 en el período de 4 horas. El precio está situado entre el punto clave S2, ubicado en 0,01332, y la resistencia S1, establecida en 0,01350. El nivel central o eje principal, situado en 0,01365, constituye una referencia estructural clave hacia la parte superior. El conjunto de medias móviles muestra una configuración que sugiere una señal de compra. Por su parte, el indicador MACD ha formado una cruz bajista. El RSI se encuentra en un rango neutro, mientras que las líneas rápidas y lentas del indicador muestran una separación clara en sus direcciones. La dinámica de impulso a corto plazo se presenta dispersa, y la volatilidad permanece baja, manteniéndose en un estado de oscilación limitada. En el plano técnico, el soporte inmediato más cercano se sitúa en 0,01332, lo cual representa aproximadamente un 1,1% por debajo del precio actual. Por encima, la resistencia inmediata se ubica en 0,01350, equivalente a cerca del 0,2% por encima del valor actual. A nivel más amplio, el nivel clave de referencia se encuentra en el eje central de 0,01365, posicionado aproximadamente un 1,3% por encima del precio actual. Más arriba, la resistencia de mayor jerarquía se halla en el punto R1, con un valor de 0,01383, lo cual corresponde a alrededor del 2,7% por encima del precio actual. Actualmente, el precio se mantiene confinado dentro del rango definido por los niveles S1 y S2. Ambos lados, compradores y vendedores, están disputando este estrecho espacio sin que se evidencie aún un movimiento claro hacia un lado. No se observan señales claras de ruptura unilateral en el mercado.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

Predicción de precios para Fabric

Predicción del precio de Fabric (ROBO) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de ROBO en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Fabric (ROBO) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de Fabric podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará Fabric en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de ROBO para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de Fabric.

Cómo comprar e invertir Fabric en España

¿Listo para empezar con Fabric? Comprar ROBO es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar Fabric. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de Fabric (ROBO).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará Fabric instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar Fabric (ROBO)

¿Qué puedes hacer con Fabric?

Poseer Fabric te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

    Explora el mercado spot de MEXC

    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

    Trading de futuros

    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

    Premercado MEXC

    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar Fabric (ROBO) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es Fabric (ROBO)

La red Fabric (OpenMind) es una infraestructura descentralizada para coordinar cargas de trabajo de robótica e inteligencia artificial entre dispositivos y servicios. Está diseñada para operar como un mercado neutral donde los participantes intercambian trabajo verificable, datos y capacidad de cómputo.

Fabric Recurso

Para conocer Fabric más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Sitio Web Oficial Fabric
Explorador de bloques

Categoría :

Artificial Intelligence (AI)Base EcosystemBinance Alpha Spotlight

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Fabric

Última actualización de la página: 2026-08-12 09:49:22 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Fabric (ROBO)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre Fabric

ROBO USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de ROBO con apalancamiento. Explora el trading de futuros ROBOUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera Fabric (ROBO) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Fabric en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
ROBO/USDT
€0.0114122
€0.0114122€0.0114122
+3.83%
15.11M (USDT)
ROBO/USDC
€0.011395
€0.011395€0.011395
+3.84%
3.99M (USDT)

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up

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€0.252238
€0.252238€0.252238

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DAPPOS

DAPPOS

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€0.3161274
€0.3161274€0.3161274

-13.74%

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The Toad Pepe

TOAD

€0.0124786
€0.0124786€0.0124786

-21.35%

AurumX

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UMX

€0.0982034
€0.0982034€0.0982034

-34.67%

Top al alza

Las principales subidas de criptomonedas de hoy

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

€0.0068714
€0.0068714€0.0068714

+77.55%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

€0.000303236
€0.000303236€0.000303236

+33.05%

Holoworld AI

Holoworld AI

HOLO

€0.082818
€0.082818€0.082818

+30.36%

Aether Network

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€0.011868€0.011868

+31.42%

ZKcandy

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€2.67804
€2.67804€2.67804

+28.67%

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Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

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