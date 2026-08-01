Precio de Atlético de Madrid hoy

El precio actual de Atlético de Madrid (ATM) hoy es € 1.5215, con una variación del 2.60% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ATM a EUR es € 1.5215 por ATM.

Atlético de Madrid actualmente está en el puesto #1004 por capitalización de mercado en € 12.87M, con un suministro circulante de 8.46M ATM. Durante las últimas 24 horas, ATM cotiza entre € 1.4728 (bajo) y € 1.6426 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 52.5600410566, mientras que el mínimo histórico fue € 0.647817918232626214.

En el corto plazo, ATM experimentó un cambio de +0.48% en la última hora y de -5.36% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 63.64K.

Información del mercado de Atlético de Madrid (ATM)

Puesto No.1004 Cap de mercado € 12.87M€ 12.87M € 12.87M Volumen (24H) € 63.64K€ 63.64K € 63.64K Cap. de mercado totalmente diluida € 15.22M€ 15.22M € 15.22M Suministro de Circulación 8.46M 8.46M 8.46M Suministro máx. 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Suministro total 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Tasa de circulación 84.61% Blockchain pública CHZ

La capitalización de mercado actual de Atlético de Madrid es de € 12.87M, con un volumen de trading en 24 horas de € 63.64K. El suministro circulante de ATM es de 8.46M, con un suministro total de 10000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 15.22M.