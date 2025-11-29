Precio de Sage by Virtuals hoy

El precio actual de Sage by Virtuals (SAGE) hoy es --, con una variación del 2.84% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SAGE a USD es -- por SAGE.

Sage by Virtuals actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 750,917, con un suministro circulante de 1.00B SAGE. Durante las últimas 24 horas, SAGE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00686891, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SAGE experimentó un cambio de -0.18% en la última hora y de +4.90% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Sage by Virtuals (SAGE)

Cap de mercado $ 750.92K$ 750.92K $ 750.92K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 750.92K$ 750.92K $ 750.92K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Sage by Virtuals es de $ 750.92K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SAGE es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 750.92K.