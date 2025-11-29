Precio de Yunai by Virtuals hoy

El precio actual de Yunai by Virtuals (YUNAI) hoy es $ 0.0024278, con una variación del 6.46% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de YUNAI a USD es $ 0.0024278 por YUNAI.

Yunai by Virtuals actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 2,478,068, con un suministro circulante de 1.00B YUNAI. Durante las últimas 24 horas, YUNAI cotiza entre $ 0.00244414 (bajo) y $ 0.00259559 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00559535, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00164325.

En el corto plazo, YUNAI experimentó un cambio de -1.96% en la última hora y de +0.51% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Yunai by Virtuals (YUNAI)

Cap de mercado $ 2.48M$ 2.48M $ 2.48M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.48M$ 2.48M $ 2.48M Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Yunai by Virtuals es de $ 2.48M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de YUNAI es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.48M.