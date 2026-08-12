Precio de Karma by Virtuals hoy

El precio actual de Karma by Virtuals (KARMA) hoy es $ 0.00100142, con una variación del 0.07% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KARMA a USD es $ 0.00100142 por KARMA.

Karma by Virtuals actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,001,595, con un suministro circulante de 1.00B KARMA. Durante las últimas 24 horas, KARMA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0.00100738 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00435499, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, KARMA experimentó un cambio de +3.71% en la última hora y de -22.72% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 9.24K.

Información del mercado de Karma by Virtuals (KARMA)

Cap de mercado $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Volumen (24H) $ 9.24K$ 9.24K $ 9.24K Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Karma by Virtuals es de $ 1.00M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 9.24K. El suministro circulante de KARMA es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.00M.