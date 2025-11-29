Precio de Waveform by Virtuals hoy

El precio actual de Waveform by Virtuals (WAVE) hoy es $ 0.00422636, con una variación del 8.49% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WAVE a USD es $ 0.00422636 por WAVE.

Waveform by Virtuals actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 4,226,358, con un suministro circulante de 1.00B WAVE. Durante las últimas 24 horas, WAVE cotiza entre $ 0.00411669 (bajo) y $ 0.00461852 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01712062, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00411669.

En el corto plazo, WAVE experimentó un cambio de -0.12% en la última hora y de -7.16% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Waveform by Virtuals (WAVE)

Cap de mercado $ 4.23M$ 4.23M $ 4.23M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.23M$ 4.23M $ 4.23M Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

