Información del precio (USD) de Axelrod by Virtuals (AXR)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.00163668 $ 0.00163668 $ 0.00163668 24H Mín $ 0.00500488 $ 0.00500488 $ 0.00500488 24H Máx 24H Mín $ 0.00163668$ 0.00163668 $ 0.00163668 24H Máx $ 0.00500488$ 0.00500488 $ 0.00500488 Máximo Histórico $ 0.04937155$ 0.04937155 $ 0.04937155 Precio más bajo $ 0.00163668$ 0.00163668 $ 0.00163668 Cambio de Precio (1H) -0.07% Cambio de Precio (1D) -33.88% Cambio de Precio (7D) -51.44% Cambio de Precio (7D) -51.44%

El precio en tiempo real de Axelrod by Virtuals (AXR) es de $0.00330918. Durante las últimas 24 horas, AXR se ha operado entre un mínimo de $ 0.00163668 y un máximo de $ 0.00500488, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de AXR es de $ 0.04937155, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.00163668.

En términos de rendimiento a corto plazo, AXR ha cambiado en un -0.07% en la última hora, -33.88% en 24 horas y -51.44% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Axelrod by Virtuals (AXR)

Cap de mercado $ 2.12M$ 2.12M $ 2.12M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 3.30M$ 3.30M $ 3.30M Suministro de Circulación 642.14M 642.14M 642.14M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Axelrod by Virtuals es de $ 2.12M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de AXR es de 642.14M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 3.30M.