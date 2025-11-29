Precio de Fyni AI by Virtuals hoy

El precio actual de Fyni AI by Virtuals (FYNI) hoy es --, con una variación del 2.06% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FYNI a USD es -- por FYNI.

Fyni AI by Virtuals actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 423,357, con un suministro circulante de 1.00B FYNI. Durante las últimas 24 horas, FYNI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00465516, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, FYNI experimentó un cambio de -0.28% en la última hora y de -12.28% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Fyni AI by Virtuals (FYNI)

Cap de mercado $ 423.36K$ 423.36K $ 423.36K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 423.36K$ 423.36K $ 423.36K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Fyni AI by Virtuals es de $ 423.36K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FYNI es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 423.36K.