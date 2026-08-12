Precio de MYRAD hoy

El precio actual de MYRAD (MYRAD) hoy es $ 0, con una variación del 0.66% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MYRAD a USD es $ 0 por MYRAD.

MYRAD actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 396,517, con un suministro circulante de 1.00B MYRAD. Durante las últimas 24 horas, MYRAD cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0014909, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MYRAD experimentó un cambio de +0.63% en la última hora y de -23.87% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 20.18K.

Información del mercado de MYRAD (MYRAD)

Cap de mercado $ 396.52K$ 396.52K $ 396.52K Volumen (24H) $ 20.18K$ 20.18K $ 20.18K Cap. de mercado totalmente diluida $ 396.52K$ 396.52K $ 396.52K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de MYRAD es de $ 396.52K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 20.18K. El suministro circulante de MYRAD es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 396.52K.