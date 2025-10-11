Información del precio (USD) de Virgen (VIRGEN)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.00016912 $ 0.00016912 $ 0.00016912 24H Mín $ 0.00036641 $ 0.00036641 $ 0.00036641 24H Máx 24H Mín $ 0.00016912$ 0.00016912 $ 0.00016912 24H Máx $ 0.00036641$ 0.00036641 $ 0.00036641 Máximo Histórico $ 0.03441068$ 0.03441068 $ 0.03441068 Precio más bajo $ 0.00016912$ 0.00016912 $ 0.00016912 Cambio de Precio (1H) -7.84% Cambio de Precio (1D) -29.66% Cambio de Precio (7D) -46.76% Cambio de Precio (7D) -46.76%

El precio en tiempo real de Virgen (VIRGEN) es de $0.00024476. Durante las últimas 24 horas, VIRGEN se ha operado entre un mínimo de $ 0.00016912 y un máximo de $ 0.00036641, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de VIRGEN es de $ 0.03441068, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.00016912.

En términos de rendimiento a corto plazo, VIRGEN ha cambiado en un -7.84% en la última hora, -29.66% en 24 horas y -46.76% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Virgen (VIRGEN)

Cap de mercado $ 244.76K$ 244.76K $ 244.76K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 244.76K$ 244.76K $ 244.76K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Virgen es de $ 244.76K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de VIRGEN es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 244.76K.