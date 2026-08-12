Precio de MONVERA by Virtuals hoy

El precio actual de MONVERA by Virtuals (MONVERA) hoy es $ 0, con una variación del 5.94% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MONVERA a USD es $ 0 por MONVERA.

MONVERA by Virtuals actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 269,907, con un suministro circulante de 1.00B MONVERA. Durante las últimas 24 horas, MONVERA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MONVERA experimentó un cambio de +1.10% en la última hora y de +9.60% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.06K.

Información del mercado de MONVERA by Virtuals (MONVERA)

Cap de mercado $ 269.91K$ 269.91K $ 269.91K Volumen (24H) $ 1.06K$ 1.06K $ 1.06K Cap. de mercado totalmente diluida $ 269.91K$ 269.91K $ 269.91K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de MONVERA by Virtuals es de $ 269.91K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.06K. El suministro circulante de MONVERA es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 269.91K.