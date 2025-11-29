Precio de Freya Protocol hoy

El precio actual de Freya Protocol (FREYA) hoy es $ 0.0081409, con una variación del 0.57% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FREYA a USD es $ 0.0081409 por FREYA.

Freya Protocol actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 4,078,195, con un suministro circulante de 500.31M FREYA. Durante las últimas 24 horas, FREYA cotiza entre $ 0.00795557 (bajo) y $ 0.00826367 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.04563979, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00004021.

En el corto plazo, FREYA experimentó un cambio de -0.64% en la última hora y de +14.22% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Freya Protocol (FREYA)

Cap de mercado $ 4.08M$ 4.08M $ 4.08M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.47M$ 4.47M $ 4.47M Suministro de Circulación 500.31M 500.31M 500.31M Suministro total 548,599,973.8588991 548,599,973.8588991 548,599,973.8588991

La capitalización de mercado actual de Freya Protocol es de $ 4.08M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FREYA es de 500.31M, con un suministro total de 548599973.8588991. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 4.47M.