Precio de Vader hoy

El precio actual de Vader (VADER) hoy es $ 0, con una variación del 13.52% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VADER a USD es $ 0 por VADER.

Vader actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 969,707, con un suministro circulante de 996.74M VADER. Durante las últimas 24 horas, VADER cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.158292, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, VADER experimentó un cambio de +1.61% en la última hora y de -2.30% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 6.82K.

Información del mercado de Vader (VADER)

Cap de mercado $ 969.71K$ 969.71K $ 969.71K Volumen (24H) $ 6.82K$ 6.82K $ 6.82K Cap. de mercado totalmente diluida $ 969.71K$ 969.71K $ 969.71K Suministro de Circulación 996.74M 996.74M 996.74M Suministro total 996,739,513.1977307 996,739,513.1977307 996,739,513.1977307

La capitalización de mercado actual de Vader es de $ 969.71K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 6.82K. El suministro circulante de VADER es de 996.74M, con un suministro total de 996739513.1977307. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 969.71K.