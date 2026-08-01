Precio de Vader (VADER)
El precio actual de Vader (VADER) hoy es $ 0, con una variación del 13.52% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VADER a USD es $ 0 por VADER.
Vader actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 969,707, con un suministro circulante de 996.74M VADER. Durante las últimas 24 horas, VADER cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.158292, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.
En el corto plazo, VADER experimentó un cambio de +1.61% en la última hora y de -2.30% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 6.82K.
La capitalización de mercado actual de Vader es de $ 969.71K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 6.82K. El suministro circulante de VADER es de 996.74M, con un suministro total de 996739513.1977307. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 969.71K.
+1.61%
+13.52%
-2.30%
-2.30%
Durante el día de hoy, el cambio de precio de Vader a USD fue de $ +0.00011588.
En los últimos 30 días, el cambio de precio de Vader a USD fue de $ 0.
En los últimos 60 días, el cambio de precio de Vader a USD fue de $ 0.
En los últimos 90 días, el cambio de precio de Vader a USD fue de $ 0.
|Período
|Cambio (USD)
|Cambio (%)
|Hoy
|$ +0.00011588
|+13.52%
|30 Días
|$ 0
|-7.59%
|60 Días
|$ 0
|-53.82%
|90 Días
|$ 0
|--
Para 2040, el precio de Vader podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de $ --.
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¿Cuál es el precio en vivo de Vader?
La valoración actual se sitúa en €, mostrando un movimiento de precios del 13.52% durante las últimas 24 horas.
¿Cómo afecta el sentimiento del mercado a VADER?
El sentimiento está moldeado por las condiciones macroeconómicas, las noticias del sector y los avances en todo el ecosistema de --. Un sentimiento positivo suele correlacionarse con un aumento en el volumen y subidas de precios a corto plazo.
¿Cuál es la capitalización de mercado y el puesto global de Vader?
Con una capitalización de mercado de €825111.4772040165000, Vader ocupa el puesto #2889, lo que resalta su influencia y escala dentro del mercado más amplio.
¿Cómo es la actividad comercial reciente?
VADER registró un volumen de trading de €-- en las últimas 24 horas, lo que demuestra el nivel de participación activa de los traders globales.
¿Qué tan volátil es VADER hoy?
La volatilidad del token se mide en --%, lo que ayuda a los traders a evaluar si el mercado experimenta estabilidad o fluctuaciones rápidas.
¿Cuál es el rango de trading de las últimas 24 horas de hoy?
Se movió entre € y €, lo que indica la fortaleza del precio intradía.
¿Qué factores a largo plazo influyen en Vader?
Entre estos factores se encuentran la oferta circulante (996739513.1977307 tokens), las tendencias de adopción dentro de Artificial Intelligence (AI),Meme,Base Ecosystem,AI Meme,AI Agents,Virtuals Protocol Ecosystem,Binance Alpha Spotlight,Robotics,Base Native y la tracción general de la red de --.
|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
|02-11 14:20:00
|Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
|02-04 11:04:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
|02-04 00:48:00
|Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
|02-01 01:12:00
|Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
|01-28 07:44:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally
Principales criptomonedas con datos de mercado disponibles en MEXC
Criptomonedas de moda que están acaparando la atención del mercado
Criptomonedas recientemente listadas y disponibles para operar
Las principales subidas de criptomonedas de hoy
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