Precio de Shadow Combat League hoy

El precio actual de Shadow Combat League (SCL) hoy es $ 0.00128251, con una variación del 4.53% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SCL a USD es $ 0.00128251 por SCL.

Shadow Combat League actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,229,943, con un suministro circulante de 959.20M SCL. Durante las últimas 24 horas, SCL cotiza entre $ 0.00114901 (bajo) y $ 0.00129054 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0063319, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00114901.

En el corto plazo, SCL experimentó un cambio de -0.11% en la última hora y de -8.43% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 2.10.

Información del mercado de Shadow Combat League (SCL)

Cap de mercado $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Volumen (24H) $ 2.10$ 2.10 $ 2.10 Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M Suministro de Circulación 959.20M 959.20M 959.20M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Shadow Combat League es de $ 1.23M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 2.10. El suministro circulante de SCL es de 959.20M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.28M.